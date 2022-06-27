Двукратная олимпийская чемпионка Сидни Маклафлин установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами. Таким образом, она обновила собственное достижение. Это произошло на чемпионате США по лёгкой атлетике, передаёт news.ru.
Американка Маклафлин установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами
Американка Маклафлин установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами
Маклафлин пробежала дистанцию за 51,41 секунды. Это на 0,05 быстрее её предыдущего достижения, установленного на Олимпиаде в Токио.
Сидни Маклафлин 22 года. Она является олимпийской чемпионкой в беге 400 метров с барьерами и в эстафете 4×400 метров. Обе медали она завоевала на Играх в Токио.
Также Маклафлин является чемпионкой мира в эстафете 4×400 метров.
Ранее сообщалось, что шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис завоевал шестую золотую медаль на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещениях. При этом он установил новый мировой рекорд, побив собственное достижение. Швед показал результат 6,20 метра.
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