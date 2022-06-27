Американка Маклафлин установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

Маклафлин пробежала дистанцию за 51,41 секунды. Это на 0,05 быстрее её предыдущего достижения, установленного на Олимпиаде в Токио.

Сидни Маклафлин 22 года. Она является олимпийской чемпионкой в беге 400 метров с барьерами и в эстафете 4×400 метров. Обе медали она завоевала на Играх в Токио.

Также Маклафлин является чемпионкой мира в эстафете 4×400 метров.