В минувшее воскресенье из-за высокой температуры, которая во многих местах Эстонии достигала 32 градусов, семь поездов Elron выбились из графика.
Из-за жары поезда Elron отклоняются от графика
Из-за жары поезда Elron отклоняются от графика
Так, например, в трех поездах Elron случились технические неполадки, из-за чего на маршрутах Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва произошли отклонения от графика, передает Rus.ERR.
Менеджер по маркетингу и коммуникации Elron Катрин Кульдеркнуп сказала, что из-за жары техника выходит из строя.
«Двигатели поездов перегреваются, и с этим ничего не поделаешь, - объяснила она. - Перегрев двигателя означает то, что поезда должны двигаться медленнее».
Elron старается оперативно решать возникающие проблемы, вносить изменения в расписание поездов пока не планируется.
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