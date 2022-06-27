Пн, 27.06.2022
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Из-за жары поезда Elron отклоняются от графика

rus.postimees.ee
Из-за жары поезда Elron отклоняются от графика
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Поезд Elron.
Поезд Elron. Фото: Elmo Riig

В минувшее воскресенье из-за высокой температуры, которая во многих местах Эстонии достигала 32 градусов, семь поездов Elron выбились из графика.

Так, например, в трех поездах Elron случились технические неполадки, из-за чего на маршрутах Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва произошли отклонения от графика, передает Rus.ERR.

Менеджер по маркетингу и коммуникации Elron Катрин Кульдеркнуп сказала, что из-за жары техника выходит из строя.

«Двигатели поездов перегреваются, и с этим ничего не поделаешь, - объяснила она. - Перегрев двигателя означает то, что поезда должны двигаться медленнее».

Elron старается оперативно решать возникающие проблемы, вносить изменения в расписание поездов пока не планируется.

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