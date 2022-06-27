Из-за жары поезда Elron отклоняются от графика

Так, например, в трех поездах Elron случились технические неполадки, из-за чего на маршрутах Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва произошли отклонения от графика, передает Rus.ERR.

Менеджер по маркетингу и коммуникации Elron Катрин Кульдеркнуп сказала, что из-за жары техника выходит из строя.

«Двигатели поездов перегреваются, и с этим ничего не поделаешь, - объяснила она. - Перегрев двигателя означает то, что поезда должны двигаться медленнее».