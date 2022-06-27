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После праздников Таллиннская скорая помощь получила рекордные 1028 вызовов

BNS
После праздников Таллиннская скорая помощь получила рекордные 1028 вызовов
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Скорая помощь. Фото иллюстративное.
Скорая помощь. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

Для скорой помощи на праздничной неделе самым напряженным рабочим днем стало 25 июня – было принято 1028 вызовов вместо обычных примерно 800.

«Иванова ночь и последовавшие за ней выходные дни для скорой помощи в Таллинне особо сложные случаев не принесли. В Таллинне Иванова ночь и следующий день были похожи на аналогичные дни в прошлые годы. Общее количество вызовов оказалось больше, чем в доковидное время, но схожее с прошлым годом», - объяснил главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас.

Пациентов в алкогольном опьянении было чуть меньше, чем в прошлом году – 38 в Иванову ночь и 41 на следующий день.

Ожогов и несчастий на воде в таллиннском регионе в этом году не было. Травм от насилия в этом году было четыре в сам праздник и шесть на следующий день. Иных травм оказалось тоже меньше, чем в прежние годы.

Двум людям потребовалась неотложная помощь из-за солнца – оба случая возникли после употребления алкоголя.

«После праздников было чуть больше упавших с велосипедов и электросамокатов. Немного больше оказалось и тех, кому потребовалась помощь из-за употребления наркотиков. Умеренным остается количество насильственных травм», - добавил врач.

Из-за жары на последней неделе в скорой помощи нуждались восемь человек, большая часть из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Жара оказывает косвенное влияние и спустя некоторое время, можно ждать обострения хронических заболеваний от теплового стресса, если высокие температуры будут сохраняться долго. Пока мы еще этого не заметили. В основном помощь нужна уснувшему под солнцем пьяному человеку», - отметил Адлас.

Он добавил: «Велобригады Таллиннской скорой занимаются и профилактикой, отправляя таких отдыхающих в помещения во время совместных с полицией рейдов».

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