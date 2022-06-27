Тайсон Фьюри заключил пари на один миллион долларов с блогером Джейком Полом

«Эй, Тайсон, чертов трус, ты сделал 40 миллионов долларов за предыдущий бой – меньше, чем я, но давай повысим ставки», - написал американский ютубер в соцсетях. - Давай поставим на кон миллион. Два миллиона, три миллиона, сколько бы ты ни захотел поставить, давай сделаем это! Ты в деле?»

Цыганский король дал понять, что готов заключить пари, но усомнился, что соперник его брата располагает такой суммой.

«Эй, Джейки-бой, я слышал, ты хочешь поставить больше, чем сто штук?», - ответил Фьюри. «Ты хочешь большую ставку, уб***к? Хочешь миллион? Давай сделаем это. Ты хочешь миллион, ты его получишь. Но Джейки, я хочу увидеть этот миллион на эскроу-счете, потому что не думаю, что у тебя есть миллион долларов. И я говорю не о крипте. Я говорю о настоящих американских зеленых баксах. Настоящие доллары США, никакой крипты».