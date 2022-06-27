Пн, 27.06.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

В Нарвском замке состоится торжественный прием деятелей культуры города

rus.postimees.ee
В Нарвском замке состоится торжественный прием деятелей культуры города
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Нарвский замок
Нарвский замок Фото: Shutterstock

Во вторник, 28 июня, в Нарвском замке в 15:00 пройдет награждение как молодых, так и профессиональных деятелей культуры города Нарвы 2022 года. В этом году наградят 20 молодых и 17 профессиональных деятелей культуры.

 

В рамках объявленного отделом культуры Нарвской городской управы конкурса все желающие могли предложить кандидатов для признания их деятельности в области культуры, которые внесли наибольший вклад в развитие города за последний год.

Кандидатов можно было представить в одной из шести номинаций: аудиовизуальное искусство, изобразительное и прикладное искусство, зрелищное искусство, музыка, литература и народная культура. Самой популярной для представления кандидатов стала номинация «Музыка».

Лучших деятелей культуры поприветствуют и вручат памятные награды мэр города Катри Райк и председатель городского собрания Нарвы Владимир Жаворонков.

«Мы благодарим всех деятелей культуры нашего города, чей увлеченный труд, творческие успехи, достижения и инициатива являются основой для того, чтобы сделать культурную жизнь нашего города разнообразной и достойной. Мы хотим, чтобы вы никогда не останавливались, смело мечтали и стремились к звездам. Верьте в свои силы, открывайте для себя новые горизонты и помните, что город Нарва гордится вами!», – сказала мэр Нарвы Катри Райк.

В прошлом году на конкурс было предложено 68 кандидатур, 52 из которых – дети и молодежь, представленные в таких номинациях, как музыка, национальная культура, изобразительное и прикладное искусство, молодежная культура и зрелищное искусство. На конкурс были представлены и кандидатуры профессиональных деятелей культуры.

Ключевые слова
Наверх