ФОТО ⟩ Банк Luminor получил бомбовое предупреждение

Сегодня в 14:37 в Центр тревоги поступил звонок с сообщением о том, что в банке Luminor на улице Лийвалая заложена бомба, уточнили в Департаменте полиции и погранохраны. На месте работают саперы, полиция и спасательная служба. Люди эвакуированы, в настоящее время проводится осмотр здания.