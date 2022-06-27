Пн, 27.06.2022
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ФОТО ⟩ Банк Luminor получил бомбовое предупреждение

Брита-Мария Алас
Банк Luminor получил бомбовое предупреждение
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Фото: Lugeja fotod

С перекрестка на улице Лийвалая около универмага Stockmann эвакуировали участников движения из-за бомбового предупреждения банку Luminor.

Сегодня в 14:37 в Центр тревоги поступил звонок с сообщением о том, что в банке Luminor на улице Лийвалая заложена бомба, уточнили в Департаменте полиции и погранохраны. На месте работают саперы, полиция и спасательная служба. Люди эвакуированы, в настоящее время проводится осмотр здания.

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