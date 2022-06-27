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На пляже в Калласе обнаружены сине-зеленые водоросли

rus.postimees.ee
На пляже в Калласе обнаружены сине-зеленые водоросли
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Сине-зеленые водоросли.
Сине-зеленые водоросли. Фото: Sander Ilvest

Волость Пейпсияаре сообщила на своей домашней странице, что из-за сине-зеленых водорослей Департамент окружающей среды рекомендует отказаться сейчас от купания на пляже в Калласте.

Отравиться токсинами сине-зеленых водорослей можно, главным образом, при питье воды, содержащей цианобактерии. Собакам достаточно полизать свою шерсть после купания в воде, содержащей сине-зеленые водоросли, чтобы получить отравление.

Симптомы отравления сине-зелеными водорослями аналогичны симптомам гриппа: могут возникать покраснение кожи и глаз, недомогание и диарея, жар, насморк и кашель, мышечные боли и проблемы с равновесием.

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