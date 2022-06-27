Российскому шахматисту запретили использовать термос из-за санкций

Во время престижного турнира претендентов шахматиста попросили убрать термос с игрового стола. Все дело в логотипе компании, которая спонсирует гроссмейстера. К слову, логотип "Норникеля" также был размещен и на пиджаке россиянина, но раздевать спортсмена никто не захотел.

"Согласно контракту игроки должны подать запрос, чтобы им разрешили носить логотипы своих частных спонсоров. Этот запрос может быть отклонен, если деятельность спонсора идет вразрез с политикой FIDE и Международного олимпийского комитета (алкогольные и табачные изделия), местными законами (ставки) или если спонсор игрока находится в конфликте со спонсорами мероприятия. В нынешних условиях под эту категорию попадают и российские государственные компании. В большинстве случаев, за исключением упомянутых выше, это разрешено, но взамен игрока просят сделать что-то для FIDE, например, принять участие в тренировке талантов или провести сеанс одновременной игры", – объяснили в организации.