Хуан Давид Солано Акоста приехал в Таллинн осенью прошлого года для написания своей докторской работы, но он уже имеет глубокие познания об Эстонии. И это в буквальном смысле, потому что Хуан – ученый по земным недрам, изучавший полезные ископаемые как на своей родине в Колумбии, Испании, так и в Ида-Вирумаа.
Молодой колумбиец ищет в эстонских недрах глубоколежащие металлические руды
Если обычно жители столь далеких стран ничего не знают о маленькой Эстонии, а если и знают, то, скорее всего, несколько ключевых слов, то Хуан точно знал, куда направлялся. «Я интересуюсь политикой и экономикой, и меня очень заинтриговала цель Эстонии – стать Силиконовой долиной Европы», – говорит молодой человек. «Тем более зная, что это страна с таким небольшим населением. Но мне здесь нравится, и я тут вполне адаптировался», – добавляет Хуан, родную страну которого населяют 49 миллионов человек.
Желание Хуана изучать науки о Земле было у него в крови, потому что его отец тоже был геологом. «Я с детства хотел заниматься естествознанием и обнаружил, что геология соответствует моим ожиданиям, потому что здесь я могу принести пользу обществу в дополнение к исследованиям по очень важной теме – мировая экономика и развитие общества в целом зависят от ресурсов полезных ископаемых», – докторант Хуан хотел бы, что бы его работа имела более широкое значение. Поэтому он сосредоточился на экономической геологии и особое внимание в своих исследованиях он обращает на глубоколежащие в земных недрах горные породы. «Речь идет о докембрийских породах, которым миллиарды лет. Изучение их – настоящее приключение для большинства геологов», – говорит Хуан.
Геология идет все глубже и глубже
Рутт Хинтс – старший научный сотрудник Института геологии TalTech и руководитель докторской работы Хуана – подтверждает, что Хуан выбрал интересную тему. «Он в основном исследует металлические руды из кристаллического фундамента в Северо-Восточной Эстонии. Они намного старше осадочной коренной породы из известняков, глин и песчаников». По мнению Хинтс, нужно углубиться на 1,9-1,5 миллиарда лет в прошлое, когда земная кора нашего региона еще только формировалась, а территория Эстонии была тектонически активной. Именно к этому времени относятся породы в земной коре, которые в настоящее время изучает докторант Хуан.
Так глубоко можно посмотреть с помощью керна, поднятого из-под земли. «В нашем случае уже давно известно, что в нашем кристаллическом фундаменте есть цинковые и свинцовые руды, есть также вкрапления меди», – перечисляет Хинтс. По ее словам, наиболее знаковой рудной находкой кристаллического фундамента является то, что недавние исследования также выявили первые геологические находки золота в Эстонии.
Помимо исследований земных недр на северо-востоке Эстонии Хуан сопоставляет полученные данные с показателями микроконтинента Бергслаген в центральной Швеции. Ученые пришли к выводу, что Эстония имеет геологическое сходство с этим регионом, хотя наш ландшафт кажется совершенно отличным от окружающих Стокгольм шхер, образованных из кристаллических пород. «Породы эстонского докембрия не обнажены, они находятся глубоко в земле, и чтобы их изучить, образно говоря, надо туда попасть. Однако в Колумбии, например, можно увидеть скалы той же эпохи в нескольких природных средах, таких как джунгли, пустыни, леса, снежные горы, вулканы. Если материал исследования уже получен, то методы лабораторного тестирования в разных странах уже достаточно схожи».
Рутт Хинтс называет исследования Хуана геологией будущего: «Количество месторождений высококонцентрированных руд вблизи поверхности сокращается, они истощаются. Нужно углубляться, ради того, чтобы найти руды, и поэтому очень важно, что такие исследования уже ведутся и в Эстонии. Они не дадут ощутимых результатов в ближайшие десять лет. Однако, если говорить о нынешних студентах, то не исключено, что в свои трудовые годы они смогут увидеть, как руды нашего кристаллического фундамента будут взяты в разработку».
Необходимо знать, где искать
Помимо анализа керна, все более совершенными и точными становятся методы геофизических исследований, основанные на данных спутников и других приборов дистанционного зондирования, а также исследованиях магнитного поля. «Если у нас есть данные, то мы можем, создавая модели, сделать выводы об земной коре Эстонии», – говорит Хинтс, которая отмечает, что как для докторской Хуана, так и для будущей политики Эстонии в отношении полезных ископаемых очень важно понимание структуры земной коры на территории нашей республики. «На основании этого можно сделать дальнейшие обоснованные предположения относительно того, где стоит искать руды».
Исследование глубоких слоев земной коры является приоритетом для всей Европы. «При сегодняшнем техническом оснащении мы можем копать на глубину около 3 километров, а местами и глубже, где повышение температуры внутри земли еще не так велико, но наши знания о земной коре часто ограничиваются первым километром, а у нас в Эстонии – часто и только парой сотней метров, – признает Рутт Хинтс, – а это означает, что у нас еще есть более двух километров пространства для радости от новых открытий».
Институт геологии TalTech входит в факультет естествознания Таллиннского Технического университета и объединяет предметы естествознания и инженерное образование, а также ИТ. Выпускники учебной программы «Земные системы, климат и технология» смогут стать инженерами по зеленым инновациям и земным недрам, климатологами, морскими учеными, геологами, аналитиками данных или другими профессионалами, в которых нуждается общество будущего.