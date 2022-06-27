Молодой колумбиец ищет в эстонских недрах глубоколежащие металлические руды

Если обычно жители столь далеких стран ничего не знают о маленькой Эстонии, а если и знают, то, скорее всего, несколько ключевых слов, то Хуан точно знал, куда направлялся. «Я интересуюсь политикой и экономикой, и меня очень заинтриговала цель Эстонии – стать Силиконовой долиной Европы», – говорит молодой человек. «Тем более зная, что это страна с таким небольшим населением. Но мне здесь нравится, и я тут вполне адаптировался», – добавляет Хуан, родную страну которого населяют 49 миллионов человек.

Желание Хуана изучать науки о Земле было у него в крови, потому что его отец тоже был геологом. «Я с детства хотел заниматься естествознанием и обнаружил, что геология соответствует моим ожиданиям, потому что здесь я могу принести пользу обществу в дополнение к исследованиям по очень важной теме – мировая экономика и развитие общества в целом зависят от ресурсов полезных ископаемых», – докторант Хуан хотел бы, что бы его работа имела более широкое значение. Поэтому он сосредоточился на экономической геологии и особое внимание в своих исследованиях он обращает на глубоколежащие в земных недрах горные породы. «Речь идет о докембрийских породах, которым миллиарды лет. Изучение их – настоящее приключение для большинства геологов», – говорит Хуан.

Геология идет все глубже и глубже