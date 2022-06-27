«Чтобы мы были готовы и к более мрачным сценариям»: спасатели и Кайтселийт укрепляют сотрудничество

«Кайтселийт является не только военной организацией, но и организацией национальной обороны в самом широком смысле, обеспечивающей ресурсы и помощь различным направлениям национальной обороны добровольческими отрядами», - сказал командующий Кайтселийта, бригадный генерал Рихо Юхтеги.

Кайтселийт всегда сотрудничал со Спасательным департаментом и его предшественниками. По словам Рихо Юхтеги, на данный момент мир вокруг нас требует продуманных действий между двумя организациями, чтобы Эстония была защищена.

Спасательный департамент и Кайтселийт подписали договор о сотрудничестве Фото: Päästeamet

«Ситуация с безопасностью вокруг нас значительно изменилась за последние месяцы, поэтому важно, чтобы мы были готовы и к более мрачным сценариям», - сказал генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.

В течение следующих месяцев будут подписаны ещё договоры, в которых будут составлены цели и направления совместной работы в обмене информацией, превентивной работе, спасательной работе, области разминирования, эвакуации и подготовке к кризисной ситуации. Обе стороны подтвердят правила, по которым одно ведомство при необходимости сможет быстро и эффективно поддержать другое.

Спасатели и Кайтселийт подписали договор о сотрудничестве Фото: Päästeamet

По словам Таммеару, на практике это означает, например, если Спасательному департаменту, как органу гражданской защиты, потребуется эвакуировать большое количество людей, Найскодукайтсе сможет быстро прийти на помощь, и работа будет проводиться заранее согласованными инструкциями.

Спасательный департамент, а также Кайтселийт и Найскодукайтсе регулярно встречаются, чтобы подвести итоги проделанной работы и планировать, при необходимости, следующие общие направления.