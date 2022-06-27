НАТО поднимет численность сил быстрого реагирования до более чем 300 000 военнослужащих

«Мы усилим наше расширенное передовое присутствие. Усовершенствуем свои боевые группы на востоке альянса до бригадного уровня. Реорганизуем силы реагирования НАТО и повысим численность войск повышенной боевой готовности существенно выше 300 000», – сказал Столтенберг в преддверии проходящего на этой неделе в Мадриде саммита НАТО