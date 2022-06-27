Пн, 27.06.2022
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НАТО поднимет численность сил быстрого реагирования до более чем 300 000 военнослужащих

AFP/BNS
НАТО поднимет численность сил быстрого реагирования до более чем 300 000 военнослужащих
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Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг Фото: Kenzo Tribouillard

Союзники НАТО поднимут численность сил быстрого реагирования до более чем 300 000 военнослужащих, чтобы усилить обороны в ответ на войну России против Украины, сказал в понедельник глава альянса Йенс Столтенберг.

«Мы усилим наше расширенное передовое присутствие. Усовершенствуем свои боевые группы на востоке альянса до бригадного уровня. Реорганизуем силы реагирования НАТО и повысим численность войск повышенной боевой готовности существенно выше 300 000», – сказал Столтенберг в преддверии проходящего на этой неделе в Мадриде саммита НАТО

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