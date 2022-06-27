Галерея ⟩ На таллиннских улицах появятся работы украинских иллюстраторов

Глубоко трогающая и личная выставка «Бежать?» отражает опыт и чувства 11 украинских художников с вечера накануне вторжения и по сегодняшний день. Работы можно увидеть также в социальных сетях и на сайте mondo.org.ee/ukraina.

По словам участвующего в выставке известного иллюстратора Тани Якуновой, ей до сих пор сложно изображать в своих работай что-то иное кроме войны: «Я не могу сейчас рисовать что-то другое, поскольку моя голова забита военными историями: ужасающими или героическими. Для Украины эта война является ее настоящим, поэтому все мое внимание направлено туда. Я чувствую, что, как художник, обязана, это мой метод борьбы за Украину и украинскую культуру. Вторая причина – это терапия. Та боль и ненависть, которые я испытываю, нужно куда-то выплескивать, а рисование – это мой способ справить с новой реальностью».

Все участвующие в выставке художники – Анна Сарвира, Юлия Вус, Дарья Филиппова, Мари Кинович, Мария Фойа, Оксана Драчковская, Ольга Штонда, Женя Полосина, Юлия Тверитина, Наталья Шульга и Таня Якунова – являются членами украинского клуба иллюстраторов Pictoric. Клуб был создан в 2014 году, чтобы познакомить мировую общественность с украинскими иллюстраторами, графическими дизайнерами и художниками.