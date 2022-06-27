Сегодня, благодаря сотрудничеству между Mondo и Clear Channel, на улицах Таллинна появятся работы украинских иллюстраторов о войне и беженцах, пишет Postimees.
Галерея ⟩ На таллиннских улицах появятся работы украинских иллюстраторов
Глубоко трогающая и личная выставка «Бежать?» отражает опыт и чувства 11 украинских художников с вечера накануне вторжения и по сегодняшний день. Работы можно увидеть также в социальных сетях и на сайте mondo.org.ee/ukraina.
По словам участвующего в выставке известного иллюстратора Тани Якуновой, ей до сих пор сложно изображать в своих работай что-то иное кроме войны: «Я не могу сейчас рисовать что-то другое, поскольку моя голова забита военными историями: ужасающими или героическими. Для Украины эта война является ее настоящим, поэтому все мое внимание направлено туда. Я чувствую, что, как художник, обязана, это мой метод борьбы за Украину и украинскую культуру. Вторая причина – это терапия. Та боль и ненависть, которые я испытываю, нужно куда-то выплескивать, а рисование – это мой способ справить с новой реальностью».
Все участвующие в выставке художники – Анна Сарвира, Юлия Вус, Дарья Филиппова, Мари Кинович, Мария Фойа, Оксана Драчковская, Ольга Штонда, Женя Полосина, Юлия Тверитина, Наталья Шульга и Таня Якунова – являются членами украинского клуба иллюстраторов Pictoric. Клуб был создан в 2014 году, чтобы познакомить мировую общественность с украинскими иллюстраторами, графическими дизайнерами и художниками.
По словам составителя выставки Алийны Лотман, работы представляют из себя новую украинскую реальность и дают зрителям представление о том, что на самом деле означает потребность бежать: «Глядя на эти работы, невозможно остаться равнодушным. Искусство помогает понять личные и семейные трагедии: что за отраженными в новостях цифрами находятся названия населенных пунктов и улиц, которые раньше были чьим-то домом, а теперь разрушены или превращены в линию фронта. Война продолжается, и украинцам по-прежнему нужна наша безоговорочная поддержка».
Mondo помогает украинским военным беженцам как в Эстонии, так и в Украине, являясь одним из крупнейших поставщиков гуманитарной помощи. Большую часть посылок составили генераторы, продукты питания, средства гигиены, матрасы, одеяла, подушки, солнечные панели, аккумуляторные банки, подгузники, медицинские вспомогательные средства, таблетки для очистки воды. Все посылки добрались до складов партнерской организации Vostok SOS, откуда их передали в самые пострадавшие области Украины.
Mondo также поддерживает работу колл-центров Vostok SOS, которые передают информацию об эвакуации и безопасных маршрутах для движения беженцев, принимает просьбы о помощи и передает информацию о размещении в сотрудничестве с местными самоуправлениями. Для украинских работников образования было проведено несколько веб-семинаров психологической поддержки. В Эстонии украинским школьникам предлагаются рабочие комнаты для художественной терапии.
Пожертвовать деньги на помощь украинским военным беженцам можно на сайте Mondo. Начиная с 24 февраля, из Украины сбежали восемь миллионов военных беженцев.