В понедельник, 27 июня, в Эстонском национальном музее в Тарту начался чемпионат НАТО по шахматам. Состязания открыл командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем, который также является их участником.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Эстонии определят сильнейшего шахматиста НАТО
В Эстонии определят сильнейшего шахматиста НАТО
«Для нас большая честь принимать чемпионат НАТО по шахматам в Эстонии. Я не очень хорошо играю, для меня это единственная возможность принять участие в этих состязаниях, и я рад этому. Желаю всем успеха», – сказал генерал-лейтенант Мартин Херем на церемонии открытия.
Чемпионат НАТО по шахматам пройдет с понедельника по пятницу в стенах Академии Сил обороны в Тарту. В них участвует 95 человек из 15 стран. Лучших шахматистов альянса объявят 1 июля. За ходом соревнований можно следить в интернете.
Чемпионат НАТО по шахматам проводится в Эстонии впервые. Это 32-е соревнования по счету, первые состязания альянса состоялись в 1989 году в Хаммельбурге, Германия.