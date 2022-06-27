Пн, 27.06.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Эстонии определят сильнейшего шахматиста НАТО

rus.postimees.ee
В Эстонии определят сильнейшего шахматиста НАТО
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

В понедельник, 27 июня, в Эстонском национальном музее в Тарту начался чемпионат НАТО по шахматам. Состязания открыл командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем, который также является их участником.

«Для нас большая честь принимать чемпионат НАТО по шахматам в Эстонии. Я не очень хорошо играю, для меня это единственная возможность принять участие в этих состязаниях, и я рад этому. Желаю всем успеха», – сказал генерал-лейтенант Мартин Херем на церемонии открытия.

Чемпионат НАТО по шахматам пройдет с понедельника по пятницу в стенах Академии Сил обороны в Тарту. В них участвует 95 человек из 15 стран. Лучших шахматистов альянса объявят 1 июля. За ходом соревнований можно следить в интернете.

Чемпионат НАТО по шахматам проводится в Эстонии впервые. Это 32-е соревнования по счету, первые состязания альянса состоялись в 1989 году в Хаммельбурге, Германия.

Ключевые слова
Наверх