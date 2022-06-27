ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Эстонии определят сильнейшего шахматиста НАТО

«Для нас большая честь принимать чемпионат НАТО по шахматам в Эстонии. Я не очень хорошо играю, для меня это единственная возможность принять участие в этих состязаниях, и я рад этому. Желаю всем успеха», – сказал генерал-лейтенант Мартин Херем на церемонии открытия.

Чемпионат НАТО по шахматам пройдет с понедельника по пятницу в стенах Академии Сил обороны в Тарту. В них участвует 95 человек из 15 стран. Лучших шахматистов альянса объявят 1 июля. За ходом соревнований можно следить в интернете.