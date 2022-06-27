На клубничных полях не хватает украинской руки помощи

Владелец фермы Раадико Каарел Кильки надеялся, что с помощью украинцев, прибывших в Эстонию весной, сбор клубники этим летом будет продвигаться лучше, чем в прошлом году, но на самом деле, через кассу по безработице на клубничное поле устроились только две украинки, которые в один день занимались прополкой.

Однако, по словам Кильки, военных беженцев нельзя упрекать этим, поскольку это работа с довольно большой физической нагрузкой. «Мне требуется всего час, чтобы прополоть одну грядку, но это изматывает мою спину», — сказал он.

Кроме того, необходимо учитывать, что если в предыдущие годы украинцы приезжали работать на эстонские поля добровольно, то теперь из-за войны к нам приехали в основном женщины, которым может быть трудно работать и параллельно заниматься своими детьми.

Многие производители клубники также предоставляют жилье своим работникам на время сбора урожая, чтобы им было легче приходить на работу. Однако на ферме Раадико такой возможности нет.

Большую часть клубники на ферме Раадико можно собрать с помощью местной молодежи, которая помогает собирать ягоды уже пятый год подряд: «К счастью, молодежь хочет работать!»

По словам садовода, хорошей ягоде нужны вода, удобрения, тепло и солнце. Фото: Kermo Benrot

Эстонскую клубнику сложно продавать дешево

«У нас самая большая стоимость рабочей силы, а эстонцы на самом деле не хотят работать за небольшие деньги», — сказал Кильки. В прошлом году сборщики ягод получали 4,5 евро в час.