На клубничных полях не хватает украинской руки помощи

Местные сборщики ягод требуют более высокой заработной платы, чем иностранцы
Прохладная весна не затормозила рост клубники
Сезон клубники в Эстонии начался, и перед производителями в очередной раз встал вопрос, где найти рабочую силу, чтобы клубника могла успешно добраться с полей до рыночных прилавков, пишет Postimees.
Владелец фермы Раадико Каарел Кильки надеялся, что с помощью украинцев, прибывших в Эстонию весной, сбор клубники этим летом будет продвигаться лучше, чем в прошлом году, но на самом деле, через кассу по безработице на клубничное поле устроились только две украинки, которые в один день занимались прополкой.
Однако, по словам Кильки, военных беженцев нельзя упрекать этим, поскольку это работа с довольно большой физической нагрузкой. «Мне требуется всего час, чтобы прополоть одну грядку, но это изматывает мою спину», — сказал он.
Кроме того, необходимо учитывать, что если в предыдущие годы украинцы приезжали работать на эстонские поля добровольно, то теперь из-за войны к нам приехали в основном женщины, которым может быть трудно работать и параллельно заниматься своими детьми.
Многие производители клубники также предоставляют жилье своим работникам на время сбора урожая, чтобы им было легче приходить на работу. Однако на ферме Раадико такой возможности нет.
Большую часть клубники на ферме Раадико можно собрать с помощью местной молодежи, которая помогает собирать ягоды уже пятый год подряд: «К счастью, молодежь хочет работать!»
Эстонскую клубнику сложно продавать дешево
«У нас самая большая стоимость рабочей силы, а эстонцы на самом деле не хотят работать за небольшие деньги», — сказал Кильки. В прошлом году сборщики ягод получали 4,5 евро в час.
По словам Кильки, помимо затрат на рабочую силу, на цену продажи клубники также влияет электроэнергия, удобрения, растения, шланги и другие инвестирования, например, холодильники, необходимые для хранения ягод, а также покупка сельхозтехники. «Поэтому, если мы получим 6000 кг клубники с гектара, это в основном покроет затраты», — пояснил Кильки.
Влияние инфляции на ферме пока ощущается не сильно, но рост цен на топливо обязательно даст о себе знать во время летнего сбора клубники. Это также отражается на уровне заработной платы рабочих. «Если никто не хочет работать в поле, мы должны поднять зарплату или придумать что-то еще», — сказал фермер.
Весенняя прохлада не пугает производителей клубники – она даже лучше, ведь не все ягоды созревают сразу. «Если погода прохладнее, растения будут расти вниз, то есть корни будут более крепкими. Так растение лучше получает питательные вещества и воду», — пояснил Кильки. В этом году кусты клубники цвели почти месяц, а первые ягоды выросли в канун Иванова дня.
Успех польской клубники
Однако до созревания эстонской клубники каждый год в магазин поступает польская клубника, которая часто крупнее и дешевле нашей. В Польше выращиванию клубники благоприятствует климат – зима короче, а осень длиннее.
«Там растения смогут формировать больше цветочных почек, что приведет к более высоким урожаям. Осень в Эстонии короче, и мы не можем собрать 30–40 000 кг ягод с гектара», — сказал Кильки.
Поскольку ферма Раадико переходит на органическое выращивание клубники, им не разрешается использовать многие средства, применяемые в Польше для выращивания ягод. «В Польше можно использовать намного больше химии, чтобы поддерживать чистоту поля и красоту клубники. Но у нас органическое земледелие: птицы, слизни и цветоеды, которые съедают цветки», — сказал Кильки.
Физически тяжелая работа
На ферме Раадико клубника растет на 2,6 га. Ягоды собирают с помощью платформы, установленной за трактором, — рабочие ложатся на нее животом, чтобы подобрать с грядки созревшую клубнику. Работа непростая – сбор в основном проходит лежа, также собранную клубнику приходится постоянно поднимать в ящики, поэтому особенно напрягаются плечевой пояс и шея. Из-за косого положения даже лицо может немного опухать к концу рабочего дня.
Ягоды можно собирать одновременно с семи грядок, а в сезон клубники в поле по восемь часов в день работают 16 рабочих — 14 сборщиков, один рабочий, занимающийся взвешиванием собранной клубники, а также один тракторист. Например, в прошлом году около 35 сборщиков ягод поочередно посетили поля хутора Раадико.
Как клубника попадает в почву
По словам владельца фермы Раадико Каарела Кильки, процесс выращивания клубники длится круглый год, а летний сбор ягод — лишь завершающий этап.
Растения, пленку и шланги для системы капельного орошения нужно заказывать осенью, удобрения и другие семена промежуточных культур – зимой. По словам Кильки, весной, когда сойдет снег, для уборки пересохших листьев можно использовать совершенно обычную мягкую щетку для уборки улиц. Следующим шагом является удобрение растений гранулами куриного помета в соответствии с принципами органического земледелия. Затем поле следует обработать и культировать.
Через несколько недель специальные машины делают в поле ямки, куда будет сажаться клубника. Пока ягоды не созрели, грядки нужно пропалывать и скашивать промежутки между ними. Когда ягоды созреют, начинается период сбора урожая, который обычно длится около месяца.