На коалиционных переговорах между Партией реформ, «Отечеством» и Социал-демократической партией до сих пор не достигнуты соглашения по каким-либо принципиальным вопросам. Самые большие разногласия - между отечественниками и соцдемами, а касаются они того, как осуществить переход на эстоноязычное образование, пишет Postimees.
Перевод школ на эстонский язык: разногласия двух партий мешают заключить соглашение
Сегодня утром встретились Кая Каллас (Партия реформ), Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) и Велир-Валдор Сеэдер («Отечество»), чтобы обсудить полный переход на эстоноязычное образование, семейные пособия и энергетику, но достигнуть соглашений им так и не удалось. Каллас, Ляэнеметс и Сеэдер соберутся вновь в 19:00, чтобы продолжить обсуждения.
По словам Ляэнеметса, требования Партии реформ в финансовых вопросах стали для них более приемлемыми, но теперь камнем преткновения стала тема эстоноязычного образования. По словам Сеэдера, о деньгах даже нет смысла говорить, пока не достигнуто соглашение о переводе школ на эстонский язык обучения.
Между «Отечеством» и СДПЭ существует принципиальный спор по поводу образования на эстонском языке, что препятствует достижению соглашения. Соцдемы хотели бы создать «Единую школу Эстонии», где эстонские и русские дети учились бы вместе. А «Отечество» хотело бы прописать в законе конкретный срок, к которому русскоязычные школы стали бы эстоноязычными.
По оценке Ляэнеметса, проэстонскость формируется лучше тогда, когда люди разных национальностей вместе, а не тогда, когда это исключительно русскоязычное информационное пространство — в таком случае урок все-таки проходит на русском языке.
«Если говорящие на эстонском языке дети находятся вместе с русскоговорящими, урок невозможно провести на русском», - объяснил Ляэнеметс и добавил, что установление срока не приведет к изменениям. Также социал-демократы настаивают на повышении зарплат учителям и увеличении заказа на обучение.
Председатель «Отечества» Сеэдер сказал, что предложенная социал-демократами модель означала бы переход на двуязычную систему, а в Ида-Вирумаа — и вовсе конец эстоноязычной школе. «В этом вопросе у нас действительно с социал-демократами принципиальные разногласия, Партия реформ более компромиссная в этом вопросе», - сказал Сеэдер.
«Идея соцдемов не дает качества. Изменения были бы более ощутимыми, если бы мы четко установили единый принцип, что в Эстонии есть школа с преподаванием на эстонском языке, и прописали бы в законе начало и конец реформы, хотя ведомства с помощью финансовых средств, планирования и другой деятельности смогли бы также участвовать в процессе», - отметил Сеэдер.
В идее соцдемов ему непонятно, по какому принципу начнут определять учеников в школы. «По принципу родного языка или национальности? Ученики должны быть в пропорции 50/50 или 60/40?» - недоумевает Сеэдер.