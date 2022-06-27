Перевод школ на эстонский язык: разногласия двух партий мешают заключить соглашение

Сегодня утром встретились Кая Каллас (Партия реформ), Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) и Велир-Валдор Сеэдер («Отечество»), чтобы обсудить полный переход на эстоноязычное образование, семейные пособия и энергетику, но достигнуть соглашений им так и не удалось. Каллас, Ляэнеметс и Сеэдер соберутся вновь в 19:00, чтобы продолжить обсуждения.

По словам Ляэнеметса, требования Партии реформ в финансовых вопросах стали для них более приемлемыми, но теперь камнем преткновения стала тема эстоноязычного образования. По словам Сеэдера, о деньгах даже нет смысла говорить, пока не достигнуто соглашение о переводе школ на эстонский язык обучения.

Между «Отечеством» и СДПЭ существует принципиальный спор по поводу образования на эстонском языке, что препятствует достижению соглашения. Соцдемы хотели бы создать «Единую школу Эстонии», где эстонские и русские дети учились бы вместе. А «Отечество» хотело бы прописать в законе конкретный срок, к которому русскоязычные школы стали бы эстоноязычными.

По оценке Ляэнеметса, проэстонскость формируется лучше тогда, когда люди разных национальностей вместе, а не тогда, когда это исключительно русскоязычное информационное пространство — в таком случае урок все-таки проходит на русском языке.