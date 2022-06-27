Каллас в Мадриде: враг понимает – нападение обойдется ему слишком дорого

По словам премьер-министра Каи Каллас, основной целью Эстонии в Мадриде является задача добиться политических решений по укреплению восточного фланга альянса. «Новая ситуация в сфере безопасности требует, чтобы НАТО достигло более эффективной готовности быстро развернуть оборону Балтийских стран. Для этого в нашем регионе необходимо постоянное присутствие союзнических войск и военных возможностей на суше, на море и в воздухе, а также хорошо функционирующая командная цепочка для командования этими войсками и ресурсами», – пояснила премьер-министр.

Премьер-министр добавила, что мы вместе с союзниками работаем над созданием передовой линии обороны и должны добиться, чтобы боевые группы НАТО, созданные для обороны стран Балтии, были укреплены, а на случай кризисной ситуации или войны были определены конкретные подразделения, которые будут готовы сразу приступить к действиям. Новая долгосрочная стратегия сдерживания и обороны должна опираться на прежние принципы присутствия здесь союзников по НАТО, но вывести их на новый уровень. «Нам нужно разумное с военной точки зрения, но при этом эффективное с точки зрения ресурсов, решение. Речь идет о длительном процессе, основы которого должен заложить саммит в Мадриде. Мадрид – это лишь часть пути, а не его конец», – подчеркнула Кая Каллас и добавила, что мы, например, уже договорились о сотрудничестве с Великобританией для создания командной структуры уровня дивизии и начали прорабатывать необходимые детали.