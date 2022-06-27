Возглавляемая премьер-министром Каей Каллас эстонская делегация, в состав которой входят также министр обороны Калле Лаанет и министр предпринимательства и инфотехнологий, исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрес Сутть, 28-30 июня участвует в проходящем в Мадриде саммите НАТО.
Каллас в Мадриде: враг понимает – нападение обойдется ему слишком дорого
По словам премьер-министра Каи Каллас, основной целью Эстонии в Мадриде является задача добиться политических решений по укреплению восточного фланга альянса. «Новая ситуация в сфере безопасности требует, чтобы НАТО достигло более эффективной готовности быстро развернуть оборону Балтийских стран. Для этого в нашем регионе необходимо постоянное присутствие союзнических войск и военных возможностей на суше, на море и в воздухе, а также хорошо функционирующая командная цепочка для командования этими войсками и ресурсами», – пояснила премьер-министр.
Премьер-министр добавила, что мы вместе с союзниками работаем над созданием передовой линии обороны и должны добиться, чтобы боевые группы НАТО, созданные для обороны стран Балтии, были укреплены, а на случай кризисной ситуации или войны были определены конкретные подразделения, которые будут готовы сразу приступить к действиям. Новая долгосрочная стратегия сдерживания и обороны должна опираться на прежние принципы присутствия здесь союзников по НАТО, но вывести их на новый уровень. «Нам нужно разумное с военной точки зрения, но при этом эффективное с точки зрения ресурсов, решение. Речь идет о длительном процессе, основы которого должен заложить саммит в Мадриде. Мадрид – это лишь часть пути, а не его конец», – подчеркнула Кая Каллас и добавила, что мы, например, уже договорились о сотрудничестве с Великобританией для создания командной структуры уровня дивизии и начали прорабатывать необходимые детали.
Каллас отметила также, что в Мадриде союзники должны четко продемонстрировать поддержку Украины. «Страны НАТО должны продолжить поддерживать Украину, чтобы Украина победила и сама могла определять условия заключения мира. Здесь очень важна военная помощь, особенно тяжелые вооружения», – сказала она. «НАТО также должно продолжать политику открытых дверей. Естественно, мы по-прежнему поддерживаем быстрое развитие процесса присоединения к НАТО Финляндии и Швеции», – сказала премьер-министр.
По словам министра обороны Калле Лаанета, предстоящие решения отражают смену поколений в отношении НАТО к обороне и сдерживанию. «Мы вступаем в новую эпоху, где самой важной задачей союзников по НАТО является коллективная оборона и сдерживание. Это означает, что враг понимает – нападение обойдется ему слишком дорого. Претворение в жизнь этих решений требует весомого вклада от каждого из союзников, в том числе в расходы на оборону», – сказал Лаанет.
Министер предпринимательства и информационных технологий, исполняющий обязанности министра иностранных дел, Андрес Сутть отметил, что НАТО обращает все больше внимания на новые и новаторские технологии, с помощью которых можно гарантировать превосходство альянса и в будущем. На саммите в Мадриде для этого будет создан новый инновационный фонд. «Война в Украине показала, что на поле боя все большую роль играют различные технологические решения, например, дроны. Поэтому важно добиться того, чтобы альянс был флагманом в области новых технологий, и мы как государство очень способствовали созданию инновационного фонда», – сказал Сутть. Министр добавил, что на саммите в Мадриде важно поддерживать и еще укреплять единство союзников и особенно трансатлантическую его составляющую.
В фокусе саммита НАТО вопросы укрепления обороны и сдерживания, а также поддержка Украины. Также участники встречи сосредоточатся на сотрудничестве НАТО с разными партнерами, обсудят вопросы, связанные с расширением альянса и политикой открытых дверей. На саммите будут обсуждаться также угрозы, идущие с южного направления, терроризм и продовольственная безопасность. В плане – одобрить новую стратегическую концепцию НАТО, которая будет направлять стратегию НАТО в последующие годы и адекватно отражать изменившуюся ситуацию с безопасностью. Также в плане принятие совместного заявления.
В первой рабочей сессии руководителей государств и правительств выступит с обращением также президент Украины Владимир Зеленский. Для участия во второй рабочей сессии приглашены президент Финляндии Саули Нийнистё, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, премьер-министр Японии Фумио Кисида, председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В рамках третьей сессии с обращением выступит президент парламентской ассамблеи НАТО Джеральд Э. Конноли.