Бывший пожизненный заключенный: Я своего рода пионер

У 62-летнего Пятницкого, который за примерное поведение был условно-досрочно освобожден из тюрьмы и перевернул новую страницу в своей жизни, Postimees взял интервью чтобы узнать, как он приспосабливается к обычной жизни, как воспринимает свое окружение и чем наполняет свои дни.

На улице идет дождь, что делает все неприятно сырым. Припарковав машину перед многоквартирным домом в Эмари, мы входим в парадную дверь, пытаясь угадать правильный подъезд. Через мгновение звонит телефон. Голос на другом конце телефона принадлежит Олегу Пятницкому, который заметил наше прибытие и то, что мы с фотографом бредем не в том направлении. Он направил нас в нужную сторону.