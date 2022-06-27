До сих пор из 40 заключенных, отбывающих пожизненное заключение в Вируской, Тартуской и Таллиннской тюрьмах, освобожден один: Олег Пятницкий, который провел в заключении в общей сложности 38 лет и которому принадлежит этот своеобразный рекорд, пишет Postimees.
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Бывший пожизненный заключенный: Я своего рода пионер
Бывший пожизненный заключенный: Я своего рода пионер
У 62-летнего Пятницкого, который за примерное поведение был условно-досрочно освобожден из тюрьмы и перевернул новую страницу в своей жизни, Postimees взял интервью чтобы узнать, как он приспосабливается к обычной жизни, как воспринимает свое окружение и чем наполняет свои дни.