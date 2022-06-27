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Бывший пожизненный заключенный: Я своего рода пионер

Маргус Мартин
, Postimees
Бывший пожизненный заключенный: Я своего рода пионер
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Время слишком ценно, чтобы тратить его на ерунду, говорит журналисту бывший пожизненно заключенный Олег Пятницкий. Вместо глупостей можно хоть дела на заднем дворе делать.
Время слишком ценно, чтобы тратить его на ерунду, говорит журналисту бывший пожизненно заключенный Олег Пятницкий. Вместо глупостей можно хоть дела на заднем дворе делать. Фото: Mihkel Maripuu

До сих пор из 40 заключенных, отбывающих пожизненное заключение в Вируской, Тартуской и Таллиннской тюрьмах, освобожден один: Олег Пятницкий, который провел в заключении в общей сложности 38 лет и которому принадлежит этот своеобразный рекорд, пишет Postimees.

У 62-летнего Пятницкого, который за примерное поведение был условно-досрочно освобожден из тюрьмы и перевернул новую страницу в своей жизни, Postimees взял интервью чтобы узнать, как он приспосабливается к обычной жизни, как воспринимает свое окружение и чем наполняет свои дни.

На улице идет дождь, что делает все неприятно сырым. Припарковав машину перед многоквартирным домом в Эмари, мы входим в парадную дверь, пытаясь угадать правильный подъезд. Через мгновение звонит телефон. Голос на другом конце телефона принадлежит Олегу Пятницкому, который заметил наше прибытие и то, что мы с фотографом бредем не в том направлении. Он направил нас в нужную сторону.

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