ВИДЕО ⟩ Россия нанесла удар по Кременчугу. Пострадал торговый центр, минимум десять погибших, десятки раненых

«Кременчуг. Людное место, обычный день. Россияне ударили ракетами по торговому центру. Они говорили, что будут бить по центрам принятия решений. Но самое больное воображение не догадалось бы, что такими центрами они считают торговые [...] Нам нужно больше оружия, чтобы защитить наших людей, нужны системы ПВО. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма», – написал Ермак.