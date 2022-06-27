ВИДЕО ⟩ Россия ударила ракетами по торговому центру в Кременчуге

В понедельник, 27 июня, российские войска осуществили ракетный удар по Кременчугу Полтавской области. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. По его информации, прилетов было несколько, однако Лунин сначала не раскрыл детали.

«Прилеты по Кременчугу. Детали позже. Остаемся в укрытиях», – написал Лунин. Через 5 минут глава ОВА объявил об отбое воздушной тревоги.

Позже Лунин уточнил, что есть попадания в гражданский объект. «В Кременчуге попадание в гражданский объект. К сожалению, есть пострадавшие. Больше подробностей со временем», – добавил он.