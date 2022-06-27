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В Латвии рассматривается возможность расселения беженцев в спортзалах

rus.postimees.ee
В Латвии рассматривается возможность расселения беженцев в спортзалах
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Ivars Soikāns/LETA

В Даугавпилсе (Латвия) после сокращения поддержки украинским беженцам рассматривается возможность расселения их в спортзалах, сообщил агентству председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш. Об этом пишет RUS TVNET.

В июле уменьшится объем поддержки на размещение беженцев в местах расселения туристов. Даугавпилсское самоуправление связалось со всеми украинскими беженцами, сообщив, что поддержка сокращается, на что беженцы отреагировали тревожно.

По словам Элксниньша, размещение беженцев в частных квартирах не популярно. «Сейчас мы рассматриваем возможность размещения беженцев в спортзалах со спальными местами», – говорит Элксниньш. Также дума призывает владельцев частных квартир предлагать квартиры украинцам.

Элксниньш объясняет нынешнюю ситуацию тем, что у самоуправления нет достаточных средств для покрытия расходов в отелях.

В Даугавпилсе размещено 567 беженцев из Украины.

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