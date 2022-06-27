В Латвии рассматривается возможность расселения беженцев в спортзалах

В июле уменьшится объем поддержки на размещение беженцев в местах расселения туристов. Даугавпилсское самоуправление связалось со всеми украинскими беженцами, сообщив, что поддержка сокращается, на что беженцы отреагировали тревожно.

По словам Элксниньша, размещение беженцев в частных квартирах не популярно. «Сейчас мы рассматриваем возможность размещения беженцев в спортзалах со спальными местами», – говорит Элксниньш. Также дума призывает владельцев частных квартир предлагать квартиры украинцам.

Элксниньш объясняет нынешнюю ситуацию тем, что у самоуправления нет достаточных средств для покрытия расходов в отелях.