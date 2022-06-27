Пн, 27.06.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

ФОТО И ВИДЕО ⟩ Около песчаной скульптуры Зеленского возвели новые фигуры в поддержку Украины

Арво Меэкс Арвед Брейдакс
Около песчаной скульптуры Зеленского возвели новые фигуры в поддержку Украины
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Vabaduse pargi avamine Tõrvas
Vabaduse pargi avamine Tõrvas Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Во вторник в Тырва открылся Парк свободы, посвященный борьбе украинцев за свободу, где рядом со скульптурами из песка выставлены работы погибшего на войне фотографа, а также воспоминания о нашей собственной борьбе за свободу.

«Тырва и скульптуры из песка в течение последних двух лет очень тесно связаны, поэтому имелась четкая цель, чтобы и в этом году их можно было здесь увидеть, – сказал мэр Тырва Майдо Руусманн. – Как мы знаем, 24 февраля изменило мир, и если мы предоставляем [Украине] оружие и финансовую помощь, столь же важно, чтобы мы оказывали и моральную поддержку».

Ключевые слова
Наверх