ФОТО И ВИДЕО ⟩ Около песчаной скульптуры Зеленского возвели новые фигуры в поддержку Украины

«Тырва и скульптуры из песка в течение последних двух лет очень тесно связаны, поэтому имелась четкая цель, чтобы и в этом году их можно было здесь увидеть, – сказал мэр Тырва Майдо Руусманн. – Как мы знаем, 24 февраля изменило мир, и если мы предоставляем [Украине] оружие и финансовую помощь, столь же важно, чтобы мы оказывали и моральную поддержку».