Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 27 июня: статистика правонарушений в выходные дни и первая в Эстонии легальная площадка для граффити
«Новости в 7» за 27 июня: статистика правонарушений в выходные дни и первая в Эстонии легальная площадка для граффити
Сегодня в выпуске:
– Узнаем, как прошли праздничные выходные в Эстонии. Все больше аварий с участием электросамокатов.
– Коалиционные переговоры продолжаются. Придут ли партии к общему решению?
– Урожаю томатов угрожает вирус. Останется ли Эстония без помидоров?
– Столичные власти дали добро уличным художникам. Все подробности с места событий в сюжете нашего корреспондента.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 27 июня.