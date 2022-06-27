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«Новости в 7» за 27 июня: статистика правонарушений в выходные дни и первая в Эстонии легальная площадка для граффити

Kanal 7
«Новости в 7» за 27 июня: статистика правонарушений в выходные дни и первая в Эстонии легальная площадка для граффити
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Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

– Узнаем, как прошли праздничные выходные в Эстонии. Все больше аварий с участием электросамокатов.

– Коалиционные переговоры продолжаются. Придут ли партии к общему решению?

– Урожаю томатов угрожает вирус. Останется ли Эстония без помидоров?

– Столичные власти дали добро уличным художникам. Все подробности с места событий в сюжете нашего корреспондента.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 27 июня.

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