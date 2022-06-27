Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 55-летнего Яануса, который вчера утром покинул центр поддержки в Выру, чтобы отправиться домой в Орава, но так туда не добрался.
Полиция ищет 55-летнего Яануса, его жизнь может быть в опасности
Полиция ищет 55-летнего Яануса, его жизнь может быть в опасности
Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что 55-летний мужчина, который должен был вчера ехать на автобусе из города Выру в Орава до сих пор туда не прибыл. По словам родственников, мужчина не знает города Выру и у него нет там ни друзей, ни знакомых. Из-за состояния здоровья мужчина не может быть полностью самостоятельным, в результате чего его жизнь может оказаться под угрозой. Также Яанус плохо слышит и с трудом двигается. У него нет с собой телефона.
Яанус ростом около 170 см, среднего телосложения. На нем была рубашка с короткими рукавами и цветным воротником, темные длинные спортивные штаны и темная обувь на липучках.
Если кто-то видел мужчину, соответствующего описанию, сразу же сообщите по номеру 112.
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