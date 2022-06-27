Полиция ищет 55-летнего Яануса, его жизнь может быть в опасности

Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что 55-летний мужчина, который должен был вчера ехать на автобусе из города Выру в Орава до сих пор туда не прибыл. По словам родственников, мужчина не знает города Выру и у него нет там ни друзей, ни знакомых. Из-за состояния здоровья мужчина не может быть полностью самостоятельным, в результате чего его жизнь может оказаться под угрозой. Также Яанус плохо слышит и с трудом двигается. У него нет с собой телефона.