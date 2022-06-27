ФОТО ⟩ Пончик Eesti Pagar поставил под угрозу здоровье двухлетнего ребенка

«Моя двухлетняя дочь дома ела купленный в Selver пончик, как вдруг выплюнула кусок и сказала, что больше не хочет его есть», – рассказал отец ребенка Тыну (имя изменено) Postimees. «Я пошел посмотреть – на ее столике для еды лежал большой кусок полиэтилена. Хорошо, что она его не проглотила», – добавил он.

Внутри пончика была полиэтиленовая пленка Фото: Erakogu

Тыну сообщил Selver об ошеломляющей находке через форму обратной связи на сайте. Так как ответа на жалобу не последовало, он заполнил форму повторно. К сожалению, и вторая попытка не принесла результата, и разочарованный Тыну решил обратиться со своей находкой к прессе.

Изучив жалобу, Postimees связались с руководителем по связям с общественностью Selver Риво Вески, чтобы выяснить, как инородное тело попало в пончик и почему Selver не отреагировал на жалобу клиента.

Поскольку пончики, продаваемые на прилавках Selver поставляются в розничную сеть фирмой Eesti Pagar, Selver предоставил их письменный комментарий.

«Eesti Pagar связались с клиентом, извинились и выплатили компенсацию за обнаруженное инородное тело», – сказал менеджер по продажам Eesti Pagar Рагнар Тамсон. «Мы получили ответ от французского производителя пончиков, что инородное тело, обнаруженное потребителем, могло быть куском пленки, в которое упаковывается сырье. Поскольку клиент утилизировал товар, в настоящее время мы не можем продолжить рассмотрение рекламации. На основании жалобы покупателя производитель пообещал предоставить своим сотрудникам дополнительные инструкции, чтобы проблема больше не повторялась. Голубая пленка используется в производстве сознательно, чтобы при попадании инородного тела в продукт его было легче обнаружить», – пояснил он.