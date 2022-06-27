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В окрестностях Тапа пройдут маршем около 500 военнослужащих Сил обороны

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В окрестностях Тапа пройдут маршем около 500 военнослужащих Сил обороны
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Военнослужащие. Снимок иллюстративный
Военнослужащие. Снимок иллюстративный Фото: Roland Kalviste

В окрестностях Тапа в четверг близ Йооме и Лехтисе пройдут маршем военнослужащие Сил обороны, в переходе примут участие около 500 солдат, пишет Virumaa Teataja.

Марш под названием Dancon March организует дислоцированный в Тапа датский контенгент.

Марш пройдет по маршруту аэродром Тапа- Куру – Прууна – Линнапе – Рягевере. Военнослужащие пройдут по дорогам, где будут установлены контрольные посты.

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