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Студия Postimees: работа в жару – каковы льготы и требования?

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: работа в жару – каковы льготы и требования?
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Как помочь работникам пережить зной? Следует ли сокращать рабочий день и удлинять перерывы? Каковы права работников и обязанности работодателей?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире заместитель гендиректора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу. Смотрите интервью в 14:00!

  • На что жалуются в Трудовую инспекцию в знойную пору?
  • Как часто жара приводит к ухудшению условий труда?
  • Есть ли у работника право отказываться от выполнения трудовых обязанностей из-за духоты?
  • Каковы обязанности работодателя? Есть ли четкие предписания?
  • Обязан ли работодатель устанавливать кондиционеры?
  • Применяются ли санкции против нарушителей?
  • Что считается нарушением? Как должен действовать работник?
  • Как регулируются моменты, связанные с работой на улице?
  • Актуальны ли варианты сокращенной рабочей недели и дистанционной работы?
  • Можно ли сокращать работу в жару за счет работников?
  • Не пора ли узаконить сиесту?
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