Как помочь работникам пережить зной? Следует ли сокращать рабочий день и удлинять перерывы? Каковы права работников и обязанности работодателей?
Студия Postimees: работа в жару – каковы льготы и требования?
14:00
Студия Postimees: работа в жару – каковы льготы и требования?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире заместитель гендиректора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу. Смотрите интервью в 14:00!
- На что жалуются в Трудовую инспекцию в знойную пору?
- Как часто жара приводит к ухудшению условий труда?
- Есть ли у работника право отказываться от выполнения трудовых обязанностей из-за духоты?
- Каковы обязанности работодателя? Есть ли четкие предписания?
- Обязан ли работодатель устанавливать кондиционеры?
- Применяются ли санкции против нарушителей?
- Что считается нарушением? Как должен действовать работник?
- Как регулируются моменты, связанные с работой на улице?
- Актуальны ли варианты сокращенной рабочей недели и дистанционной работы?
- Можно ли сокращать работу в жару за счет работников?
- Не пора ли узаконить сиесту?
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