Успешно стартовавшая на Уимблдоне Контавейт: я бы не приехала сюда, если бы не могла играть на высшем уровне

Завершившая паузу в соревнованиях длиной в месяц Контайвейт сказала, что встреча прошла со взлетами и падениями.

«Чувствовала, что начала хорошо, но все же мой уровень немного просел. Но все же я рада, что смогла преодолеть спад и вернуться в игру», - сказала Анетт на пресс-конференции.

Контавейт вышла во второй круг турнира.

«Это круто. Недавно у меня были проблемы со здоровьем и я не играла на разогревочном турнире Уимблдона. Так что я не не приехала сюда излишне самоуверенной. Но мне было приятно вновь играть и побеждать», - прокомментировала она.

По словам спортсменки, определяющей на этом турнире будет ее физическая выносливость.

«Сейчас это не там, где я хотела бы, чтобы это было. Но ситуация улучшается», - сказала переболевшая коронавирусом эстонка.

Если говорить о здоровье больше, то теннисистка отметила, что не приехала бы на турнир, если бы не чувствовала себя достаточно здоровой.

«Месяц назад было очень тяжело. Я действительно не приехала бы сюда, если бы не думала, что смогу играть на высшем уровне. Но я чувствую себя уже лучше. Иногда чувствую, что энергии становится меньше, но могу это контролировать. Попробую взять максимум из этой ситуации», - сказала спортсменка.

Также Анетт добавила, что после коронавируса совершила ошибку.

«Все переносят эту болезнь по-разному. Моя крупнейшая ошибка в том, что я слишком быстро попробовала вернуться на турнирах в Риме и Франции. Это немножко отбросило меня назад».