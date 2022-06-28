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Глава Уимблдона высказался об отстранении россиян: «Было указание правительства»

rus.postimees.ee
Глава Уимблдона высказался об отстранении россиян: «Было указание правительства»
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Иен Хьюитт.
Иен Хьюитт. Фото: Mike Egerton

Иан Хьюитт, президент занимающегося организацией Уимблдона Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), высказался об отстранении российских и белорусских игроков от турнира, сообщает news.ru со ссылкой на ESPN. По словам функционера, на решение повлияла политическая воля руководства Великобритании. 

«Решение вышло за рамки интересов только тенниса, на него повлияло директивное руководство, которое правительство дало нам по этому вопросу. Было бы неправильно бросать вызов указаниям правительства», — заявил Хьюитт.

Он также выразил сожаление из-за того, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) решили лишить турнир рейтинговых очков.

Ранее американская теннисная ассоциация (USTA) приняла решение о допуске россиян до участия в Открытом чемпионате США (US Open). Игроки из РФ будут выступать в нейтральном статусе без национального флага.

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