Глава Уимблдона высказался об отстранении россиян: «Было указание правительства»

«Решение вышло за рамки интересов только тенниса, на него повлияло директивное руководство, которое правительство дало нам по этому вопросу. Было бы неправильно бросать вызов указаниям правительства», — заявил Хьюитт.

Он также выразил сожаление из-за того, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) решили лишить турнир рейтинговых очков.