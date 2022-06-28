Иан Хьюитт, президент занимающегося организацией Уимблдона Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), высказался об отстранении российских и белорусских игроков от турнира, сообщает news.ru со ссылкой на ESPN. По словам функционера, на решение повлияла политическая воля руководства Великобритании.
Глава Уимблдона высказался об отстранении россиян: «Было указание правительства»
Глава Уимблдона высказался об отстранении россиян: «Было указание правительства»
«Решение вышло за рамки интересов только тенниса, на него повлияло директивное руководство, которое правительство дало нам по этому вопросу. Было бы неправильно бросать вызов указаниям правительства», — заявил Хьюитт.
Он также выразил сожаление из-за того, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) решили лишить турнир рейтинговых очков.
Ранее американская теннисная ассоциация (USTA) приняла решение о допуске россиян до участия в Открытом чемпионате США (US Open). Игроки из РФ будут выступать в нейтральном статусе без национального флага.
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