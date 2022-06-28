НАТО увеличит силы быстрого реагирования до 300 тыс. военных. Это ответ на угрозу со стороны России

В НАТО настаивают на оборонительном характере блока и говорят, что не имеют в отношении России агрессивных намерений. Как отмечают многие обозреватели, после начала войны против Украины НАТО намерено значительно усилить свое присутствие около российских границ. Кроме того, членами альянса в ближайшее время должны стать Швеция и Финляндия - граничащие с Россией скандинавские страны, которые ранее придерживались нейтрального статуса.

Россия - "прямая угроза"

Ожидается, что во время мадридского саммита НАТО также поменяет официальное отношение к России, которая с 2010 года считалась "стратегическим партнером" альянса.

"В стратегической концепции, которую мы согласуем в Мадриде, этого больше не будет, - сказал журналистам Столтенберг. - Я ожидаю, что члены альянса ясно заявят, что Россия представляет прямую угрозу для нашей безопасности, для наших ценностей, для основанного на правилах международного порядка".

Как сообщили американские чиновники, НАТО также усилит формулировки относительно своего отношения к Китаю.

Силы быстрого реагирования НАТО включают сухопутные, военно-морские и военно-воздушные части, которые могут быть развернуты в кратчайшие сроки для отражения нападения. С 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и спровоцировала конфликт на востоке Украины, их численность возросла с 13 до 40 тыс.