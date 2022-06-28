Трансгендерная женщина стала победительницей соревнований по уличному скейтбордингу в США, где четверо из шести участниц женских были моложе 17 лет, сообщает РИА со ссылкой на Daily Mail.
Это нечестно. Трансгендерная скейтбордистка выиграла соревнования в США
Турнир Boardr Open, открытый для участников любого уровня подготовки, но разделенный на мужские и женские соревнования, прошел в Нью-Йорке. Победительницей стала 29-летняя Риччи Трес, родившаяся мужчиной, но теперь идентифицирующая себя как женщина. Трес получила приз в 500 долларов, ставшая второй 13-летняя Шайло Катори заработала 250 долларов призовых. Самой молодой участнице соревнований было 10 лет.
Событие вызвало негативную реакцию со стороны скейтбордистки Тейлор Сильверман, которая рассказала, что несколько раз занимала вторые места на соревнованиях, уступая трансженщинам.
"Я участвовала в трех разных соревнованиях с трансженщинами, в двух из которых заняла второе место. То, что произошло, было несправедливо, но в то время мне было слишком неудобно говорить об этом. Я понимаю, что в современном обществе некоторые женщины считают это приемлемым, но я верю в то, что нужно поступать правильно, даже если это не популярно", – написала Сильверман в Instagram.
Как отмечает Daily Mail со ссылкой на публикации Red Bull и Sports Illustrated, скейтбордисты, пережившие половое созревание как мужчины, имеют неотъемлемые преимущества перед соперницами-женщинами. Мужские и женские трюки оцениваются по одним и тем же критериям, но мужчины за счет большей физической силы могут исполнять более сложные трюки и набирать больше очков. Также важную роль в скейтбординге играют мышцы живота и спины, которые гораздо лучше развиты у зрелых мужчин, нежели у девочек. Все это могло дать Трес несправедливое преимущество перед соперницами.