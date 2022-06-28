Это нечестно. Трансгендерная скейтбордистка выиграла соревнования в США

Турнир Boardr Open, открытый для участников любого уровня подготовки, но разделенный на мужские и женские соревнования, прошел в Нью-Йорке. Победительницей стала 29-летняя Риччи Трес, родившаяся мужчиной, но теперь идентифицирующая себя как женщина. Трес получила приз в 500 долларов, ставшая второй 13-летняя Шайло Катори заработала 250 долларов призовых. Самой молодой участнице соревнований было 10 лет.

Событие вызвало негативную реакцию со стороны скейтбордистки Тейлор Сильверман, которая рассказала, что несколько раз занимала вторые места на соревнованиях, уступая трансженщинам.

"Я участвовала в трех разных соревнованиях с трансженщинами, в двух из которых заняла второе место. То, что произошло, было несправедливо, но в то время мне было слишком неудобно говорить об этом. Я понимаю, что в современном обществе некоторые женщины считают это приемлемым, но я верю в то, что нужно поступать правильно, даже если это не популярно", – написала Сильверман в Instagram.