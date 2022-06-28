Жаркая погода привела к такому быстрому созреванию клубники, что фермерам не так просто ее сбыть,а для потребителей это означает более низкие цены.
Из-за жары клубника созревает быстрее, а цены на нее снижаются
Если еще неделю назад килограмм клубники стоил около 10 евро, то в понедельник на открытом рынке в Тарту можно было купить ягоды по более приятной цене, пишет Rus.ERR.
Так, по словам одного из продавцов, ящик клубники теперь стоит 17,50 евро, то есть 3,50 евро за килограмм.
В то же время на полях кипит работа, поскольку из-за жары быстро созрело большое количество ягод.
«Пока успеваем собирать. Действительно все разом созрело, но в какой-то момент придется оставить ягоды на полях, потому что жара будет долгой, а ягоды реагируют очень быстро, особенно сорта "Полька" и "Соната", которые созревают очень быстро и в одно время», – рассказала владелица хутора Лаари Кадри Небокат, а также добавила, что в этом году ягоды высшего качества идут по 5 евро за килограмм, а жара снижает в основном цены на ягоды для варенья.