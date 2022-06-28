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Moody's объявило, что Россия допустила дефолт по внешнему долгу

Deutsche Welle
Moody's объявило, что Россия допустила дефолт по внешнему долгу
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Российский флаг.
Российский флаг. Фото: Sille Annuk

Международное рейтинговое агентство Moody's заявилов понедельник, 27 июня, что Россия допустила дефолт по внешнему долгу, поскольку льготный период купонных выплат закончился, а держатели российского суверенного долга так и не получили выплаты по двум купонам евробондов на сумму 100 миллионов долларов.

Ранее в тот же день агентство Bloomberg также указало, что в России впервые с 1918 года произошел дефолт по внешним долговым обязательствам, поскольку истек 30-дневный льготный период для выплаты просроченных платежей по гособлигациям "Россия-26" и "Россия-36".

Речь не идет о банкротстве в подлинном смысле этого слова, как это было в 1998 году. Российская казна полна, но из-за западных санкций, введенных в связи с развязанной РФ войной против Украины, Кремль испытывает проблемы с выплатой долгов за рубежом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление о дефолте "абсолютно неправомерным", поскольку Россия, по его словам, еще в мае произвела платеж. "А тот факт, что (клиринговый центр. - Ред.) Euroclear удержал эти деньги, не довел их до получателей, это - уже не наши проблемы", - заявил Песков.

Официально дефолт объявлен не будет - обычно это делают международные рейтинговые агентства, однако все они приостановили деятельность в России, указывает Bloomberg.

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