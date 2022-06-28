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Литва подверглась массированной кибератаке

Deutsche Welle
Литва подверглась массированной кибератаке
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Хакер. Иллюстративное фото.
Хакер. Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest / Postimees

Литва подверглась интенсивной кибератаке, которая, вероятно, исходит из России. Об этом заявил ВРИО директора Национального центра кибербезопасности Йонас Скардинскас.

В Минобороны Литвы указали, что нападение было направлено на литовские госучреждения и частные компании, отметив, что с наиболее сильными DDoS-атаками удалось справиться, и услуги защищенной Национальной сети передачи данных восстановлены.

По словам Скардинскаса, "вполне вероятно, что подобные атаки продолжатся в ближайшие дни, особенно в транспортном, энергетическом и финансовом секторах". Он отметил, что кибератака, вероятно, исходит их России.

Ранее прокремлевская хакерская группировка Killnet, которая в прошлом стояла за кибератаками на правительственные сайты в США, Польше и Германии, опубликовала в Telegram видео с требованием к властям Литвы в течение 48 часов разблокировать транзит в Калининград, иначе, пригрозили хакеры, больше 500 компаний из вашей страны окажутся в чудовищных условиях.

Москва ранее выразила протест против введенных Вильнюсом ограничений, на железнодорожный транзит ряда грузов из России в Калининградскую область.

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