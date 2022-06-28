Литва подверглась массированной кибератаке

В Минобороны Литвы указали, что нападение было направлено на литовские госучреждения и частные компании, отметив, что с наиболее сильными DDoS-атаками удалось справиться, и услуги защищенной Национальной сети передачи данных восстановлены.

Lithuanian state institutions and companies are under intense DDoS attack. It is likely that similar attacks will continue in the coming days, especially in the transport, energy and financial sectors. The most severe attacks now have been managed and services have been restored. pic.twitter.com/7onnYtceJi — Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) June 27, 2022

По словам Скардинскаса, "вполне вероятно, что подобные атаки продолжатся в ближайшие дни, особенно в транспортном, энергетическом и финансовом секторах". Он отметил, что кибератака, вероятно, исходит их России.

Ранее прокремлевская хакерская группировка Killnet, которая в прошлом стояла за кибератаками на правительственные сайты в США, Польше и Германии, опубликовала в Telegram видео с требованием к властям Литвы в течение 48 часов разблокировать транзит в Калининград, иначе, пригрозили хакеры, больше 500 компаний из вашей страны окажутся в чудовищных условиях.