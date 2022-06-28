Усиление на востоке и новая стратегия: чего ждать от саммита НАТО в Мадриде

Сокращение времени реагирования

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на встрече министров обороны государств-членов НАТО, состоявшейся две недели назад в Брюсселе, дал понять, что времени на принятие решений в этой связи остается мало. "У нас нет 60 дней, чтобы доставлять танки в Эстонию. По прошествии этого времени Эстонии уже не останется, если посмотреть на то, что русские делают в Украине", - заявил он.

До сих пор альянс полагался на свои "силы быстрого реагирования", включая "Острие копья" - передовую группировку сдерживания потенциального противника, которая в кратчайшие сроки может быть переброшена в страны Балтии, Польшу, Румынию или Болгарию, чтобы отражать там нападение, пока не подоспеют другие части быстрого реагирования альянса. Однако, согласно предыдущим планам развертывания, силам быстрого реагирования НАТО до сих пор требовалось до 60 дней, чтобы прибыть в район боевых операций. Теперь это должно происходить гораздо быстрее - всего за несколько дней.

Необходимым условием для этого является соотвествующая логистика, до которой странам НАТО еще далеко. В 2018 году НАТО создала в Ульме командный пункт под названием Объединенное командование поддержки и обеспечения (Joint Support und Enabling Command). В его задачи входит разработка транспортных маршрутов, укрепление инфраструктуры и устранение бюрократических препятствий.