Техас: 46 человек найдены мертвыми в брошенном трейлере

Сан-Антонио, расположенный в 250 км от американо-мексиканской границы, является одним из основных пунктов транзитного маршрута для контрабандистов. Чарльз Худ, начальник пожарной охраны Сан-Антонио, рассказал, что спасатели прибыли на место происшествия около 18:00 по местному времени (час ночи по Москве) после того, как отреагировали на сообщения о погибшем человеке. Сотрудники пожарной охраны обнаружили трейлер, рядом с которым лежало тело. Несколько других тел они увидели внутри, когда открыли двери. Он добавил, что в грузовике не было работающего кондиционера, и что внутри трейлера не было воды.

Климат в Сан-Антонио жаркий в летние месяцы, температура в понедельник достигала 39,4°C.

На месте, где был найден трейлер. Фото: Reuters

По сообщению телеканала KSAT, автомобиль был обнаружен рядом с железнодорожными путями в юго-западной части Сан-Антонио. Начальник полиции Сан-Антонио Уильям Макманус заявил, что расследование передано федеральным агентам, задержаны три человека.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сказал, что консул страны направляется к месту обнаружения, но добавил, что национальность жертв до сих пор неизвестна.Губернатор-республиканец от Техаса Грег Эбботт обвинил в гибели людей президента США Джо Байдена, назвав их результатом его «смертоносной политики открытых границ».