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Снижения цен на природный газ не ожидается до конца года

rus.postimees.ee
Снижения цен на природный газ не ожидается до конца года
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Газовая плита.
Газовая плита. Фото: Ants Liigus

Стоимость природного газа выросла до 130 евро за мегаватт-час, и, по мнению экспертов, до конца года цены не снизятся. Газа не хватает во всей Европе, и в некоторых странах составляются планы по сокращению потребления, пишет Rus.ERR.

В апреле цена на природный газ держалась на уровне 100 евро за мегаватт-час, а в мае упала ниже 90 евро, однако после того, как государственная российская компания "Газпром" в середине июня сократила поставки газа в Европу по "Северному потоку – 1", цены начали стремительно расти.

Сейчас стоимость природного газа составляет 130 евро за мегаватт-час, и в связи с сокращением поставок российского газа трудности возникли в 12 странах Европы, но в то же время, как заверил член правления крупнейшего эстонского поставщика газа Eesti Gaas Рауль Котов, предприятие сможет обеспечить клиентов газом, мегаватт-час которого этой осенью будет стоить 120-130 евро.

"Прошлой осенью в отопительный период газ стоил 130 евро за мегаватт-час, до войны дефицит газа не был таким большим, но надеемся справиться. Также надеемся на терминал в Палдиски, это как гарантия", – сказал Котов.

Весной правительство поручило Эстонскому центру резервов закупить один тераватт-час газа на случай, если СПГ-терминал в Палдиски не будет завершен вовремя. Первый тендер провалился, поскольку желаемый объем закупить не удалось, но скоро будет объявлен новый тендер.

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