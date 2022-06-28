Снижения цен на природный газ не ожидается до конца года

В апреле цена на природный газ держалась на уровне 100 евро за мегаватт-час, а в мае упала ниже 90 евро, однако после того, как государственная российская компания "Газпром" в середине июня сократила поставки газа в Европу по "Северному потоку – 1", цены начали стремительно расти.

Сейчас стоимость природного газа составляет 130 евро за мегаватт-час, и в связи с сокращением поставок российского газа трудности возникли в 12 странах Европы, но в то же время, как заверил член правления крупнейшего эстонского поставщика газа Eesti Gaas Рауль Котов, предприятие сможет обеспечить клиентов газом, мегаватт-час которого этой осенью будет стоить 120-130 евро.

"Прошлой осенью в отопительный период газ стоил 130 евро за мегаватт-час, до войны дефицит газа не был таким большим, но надеемся справиться. Также надеемся на терминал в Палдиски, это как гарантия", – сказал Котов.