Таллиннская скорая помощь рассказала о правилах поведения в жару

Человеку, пострадавшему от перегрева, нужно оказать первую помощь: перенести его в прохладное помещение, магазин или автомобиль с кондиционером. Напоить прохладной водой и снять лишнюю одежду. Дать человеку отдохнуть.

При необходимости за советом можно обратиться по номеру семейных врачей 1220. Если человек теряет сознание, нужно вызвать скорую. Владельцы домашних животных также должны быть внимательными в жару – животных нельзя оставлять в автомобиле, нужно позаботиться, чтобы у них был доступ к воде в достаточном количестве.

В жаркие дни в Таллинне помогут утолить жажду около 40 общественных кранов с питьевой водой, для этого предприятие Tallinna Vesi открыло в городе общественные пункты, в которых можно бесплатно набрать чистой воды. Также бесплатную воду из-под крана предлагают во многих местах общественного питания в столице. Краны, в которых в городе можно набрать питьевой воды, нанесены на вэб-карту, все пункты отмечены QR-кодом, отсканировав который, можно увидеть расположение других пунктов, в которых можно налить питьевой воды.

В районе Кесклинн краны с питьевой водой находятся в сквере Башенной площади со стороны пруда Шнелли (Нунне, 18), между монументом «Русалка» и пляжем, недалеко от перекрестка улиц Лоотси и Рейди-теэ (Лоотси, 8/1), неподалеку от мемориала Маарьямяэ на Пирита-теэ, рядом с площадкой для выгула собак в парке Тийгивески, рядом с Ярвевана-теэ неподалеку от автобусной остановки «Фильтри-теэ» (Ярвевана-теэ, 3d), а также на парковке у леса Ярве (Ярвевана-теэ, 9g). Кроме того, краны находятся рядом с фонтанчиком между улицей Виру и Пярнуским шоссе (Виру, 27а), в Старом городе на углу улиц Харью и Нигулисте, на Тоомпеа в саду Датского короля, на Новом рынке, в Епископском саду, Полицейском парке, на пешеходно-велосипедной дорожке при Ярвевана-теэ (Ярвевана-теэ, 7n) и в парке Кадриорг.

Также пункты, в которых можно налить питьевой воды, расположены на Вабаыхумуузеуми теэ, рядом с административным зданием на пляже Пирита и на пешеходно-велосипедной дорожке в Астангу.