Таллиннская скорая помощь обращает внимание, что сейчас, в особенно жаркую погоду, нужно проявлять осторожность, находясь на солнце, и пить много воды.
Таллиннская скорая помощь рассказала о правилах поведения в жару
Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас отметил, что, начиная с 23 июня по причине перегрева или от солнечного удара, в Таллиннскую скорую помощь обратились восемь человек. «Некоторые из них остались отдыхать на солнце под воздействием алкоголя, некоторым стало плохо после продолжительного пребывания на пляже, а кому-то - после долгой работы под солнцем. Преимущественно состояние таких пациентов стабильное, но в некоторых случаях требовались дополнительные обследования, - пояснил Адлас. – В такую жаркую погоду всем необходимо проявлять осторожность и быть внимательными, как к себе, так и в отношении других».
Работая или двигаясь днем на улице, нужно хотя бы раз в час охладиться в тени или в помещении с прохладным воздухом. Одежда должна пропускать воздух и позволять поту испаряться. На улице необходимо носить легкий головной убор, чтобы избежать солнечного удара. Следует выпивать 2-2,5 литра воды в день.
Пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями нужно все походы за покупками или по делам совершать до полудня. Оставшуюся часть дня следует проводить в тени или в помещении. Родители не должны оставлять детей в машине – салон автомобиля нагревается очень быстро до критической температуры.
Если планируется собраться с компанией на улице, заранее нужно договориться, кто будет трезвым водителем, кто проследит, чтобы никто под воздействием алкоголя не остался спать на пляже или еще где-то на солнце.
Человеку, пострадавшему от перегрева, нужно оказать первую помощь: перенести его в прохладное помещение, магазин или автомобиль с кондиционером. Напоить прохладной водой и снять лишнюю одежду. Дать человеку отдохнуть.
При необходимости за советом можно обратиться по номеру семейных врачей 1220. Если человек теряет сознание, нужно вызвать скорую. Владельцы домашних животных также должны быть внимательными в жару – животных нельзя оставлять в автомобиле, нужно позаботиться, чтобы у них был доступ к воде в достаточном количестве.
В жаркие дни в Таллинне помогут утолить жажду около 40 общественных кранов с питьевой водой, для этого предприятие Tallinna Vesi открыло в городе общественные пункты, в которых можно бесплатно набрать чистой воды. Также бесплатную воду из-под крана предлагают во многих местах общественного питания в столице. Краны, в которых в городе можно набрать питьевой воды, нанесены на вэб-карту, все пункты отмечены QR-кодом, отсканировав который, можно увидеть расположение других пунктов, в которых можно налить питьевой воды.
В районе Кесклинн краны с питьевой водой находятся в сквере Башенной площади со стороны пруда Шнелли (Нунне, 18), между монументом «Русалка» и пляжем, недалеко от перекрестка улиц Лоотси и Рейди-теэ (Лоотси, 8/1), неподалеку от мемориала Маарьямяэ на Пирита-теэ, рядом с площадкой для выгула собак в парке Тийгивески, рядом с Ярвевана-теэ неподалеку от автобусной остановки «Фильтри-теэ» (Ярвевана-теэ, 3d), а также на парковке у леса Ярве (Ярвевана-теэ, 9g). Кроме того, краны находятся рядом с фонтанчиком между улицей Виру и Пярнуским шоссе (Виру, 27а), в Старом городе на углу улиц Харью и Нигулисте, на Тоомпеа в саду Датского короля, на Новом рынке, в Епископском саду, Полицейском парке, на пешеходно-велосипедной дорожке при Ярвевана-теэ (Ярвевана-теэ, 7n) и в парке Кадриорг.
Также пункты, в которых можно налить питьевой воды, расположены на Вабаыхумуузеуми теэ, рядом с административным зданием на пляже Пирита и на пешеходно-велосипедной дорожке в Астангу.
Помимо 38 кранов с водой, на многих общественных мероприятиях, проходящих в Таллинне, можно найти баки с бесплатной питьевой водой.