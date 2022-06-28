Местный взгляд ⟩ Две стороны медали: при укреплении восточного крыла НАТО выявляется неудобная правда

У Эстонии имеется риск исчезнуть с карты мира, если защитный план НАТО в отношении России не будет обновлен, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, что прозвучало на всю Балтию как желание, чтобы в регионе были размещены дополнительные войска. Но в Литве считают, что вопрос стоит не за простым принятием решения, пишет Postimees.