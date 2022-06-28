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Местный взгляд ⟩ Две стороны медали: при укреплении восточного крыла НАТО выявляется неудобная правда

Вайдас Салджюнас, Вильнюс
Две стороны медали: при укреплении восточного крыла НАТО выявляется неудобная правда
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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Литвы Гитанас Науседа посетили расположенные в Пабраде немецкие союзнические войска.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Литвы Гитанас Науседа посетили расположенные в Пабраде немецкие союзнические войска. Фото: Valda Kalnina/EPA/Scanpix

У Эстонии имеется риск исчезнуть с карты мира, если защитный план НАТО в отношении России не будет обновлен, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, что прозвучало на всю Балтию как желание, чтобы в регионе были размещены дополнительные войска. Но в Литве считают, что вопрос стоит не за простым принятием решения, пишет Postimees.

Нынешний план НАТО – сначала проиграть, а после освободить – означает, что исторический центр Таллинна будет снесен с лица земли, поэтому эта концепция в действительности не работает.

Слова Каллас, сказанные Financial Times, действительно могут показаться мрачными, даже апокалиптическими, но частным образом такие мысли высказываются во всех балтийских столицах.

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