Лучшим раллистам России ввели запрет на въезд в Эстонию

Министерство внутренних дел ввело запрет на въезд в Эстонию российским раллистам Николаю Грязину и Константину Александрову, которые должны были чуть более чем через две недели стартовать на Rally Estonia, являющемся седьмым этапом чемпионата мира.

Хотя имена Грязина (24) и Александрова (35) по-прежнему значатся в списках участников Rally Estonia, которое стартует 14 июля, запрет на их участие вступил в силу в День победы, 23 июня. Запрет будет действовать до 18 июля, на следующий день после окончания Ралли Эстония.

Информация о лицах, которым отказано во въезде, предназначена для служебного пользования, поэтому МВД ее не публикует и не комментирует. Однако наличие запрета на въезд лиц можно проверить на сайте МВД.

Министерство культуры подало заявление на запрет въезда в Эстонию российской раллийной паре в начале прошлой недели. Хотя запрос был вызван войной России против Украины, Тарви Пюрн, заместитель канцлера спорта Министерства культуры, и Маргус Клаан, советник Департамента спорта, заявили Postimees на прошлой неделе, что основным формальным юридическим основанием для запроса является безопасность двух российских гонщиков.