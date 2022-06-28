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Кая Каллас ответила на вопросы жителей Эстонии в прямом эфире Facebook

BNS
Кая Каллас ответила на вопросы жителей Эстонии в прямом эфире Facebook
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Tairo Lutter

Находящаяся в Мадриде на пути на саммит НАТО премьер-министр и председатель Партии реформ Кая Каллас во вторник ответила в прямом эфире Facebook на вопросы всех желающих их ей задать.

«Если полеты состоятся по графику, то встречаемся во вторник с 10:45 до 11:30 в прямом эфире Facebook. Пожалуйста, оставляйте свои вопросы в комментариях к этому посту», - анонсировала Кая Каллас у себя в соцсетях.

Смотрите трансляцию в повторе ниже:

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