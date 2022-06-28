На коалиционных переговорах был достигнут компромисс в предложении социал-демократов повысить не облагаемый налогом минимум. Согласно новому соглашению, не облагаемый налогом минимум увеличится с прежних 500 до 654 евро в месяц, пишет Postimees.
Не облагаемый налогом минимум повысится до 654 евро
«Мы достигли соглашения, что не облагаемый налогом минимум повысится с 500 до 654 евро, то есть до уровня нынешней минимальной зарплаты. Это означает, что доход людей, получающих среднюю и более низкую зарплату, вырастет на сумму до 372 евро в год. От инфляции лучше всего защищает рост зарплаты, благодаря которому люди получают на руки больше. Одноразовые пособия и дотации не так эффективны. Повышение зарплаты не просто поможет семьям лучше справляться с ростом цен, это еще и вопрос достоинства людей», – отметил Лаури Ляэнеметс.
По его словам, целью социал-демократов по-прежнему является повышение не облагаемого налогом минимума до 800 евро в месяц.
«Но в коалиции компромиссы неизбежны и, как сказал учитель Лаур Тоотсу: "Если не можешь сделать всего, сделай половину, но сделай хорошо!" В создаваемой коалиции мы сможем выполнить половину нашей цели. Вторую половину при поддержке избирателей мы надеемся выполнить уже после предстоящих парламентских выборов. Налоговая система Эстонии должна стать более справедливой», – подчеркнул Ляэнеметс.