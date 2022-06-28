Не облагаемый налогом минимум повысится до 654 евро

«Мы достигли соглашения, что не облагаемый налогом минимум повысится с 500 до 654 евро, то есть до уровня нынешней минимальной зарплаты. Это означает, что доход людей, получающих среднюю и более низкую зарплату, вырастет на сумму до 372 евро в год. От инфляции лучше всего защищает рост зарплаты, благодаря которому люди получают на руки больше. Одноразовые пособия и дотации не так эффективны. Повышение зарплаты не просто поможет семьям лучше справляться с ростом цен, это еще и вопрос достоинства людей», – отметил Лаури Ляэнеметс.