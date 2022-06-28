Из-за праздников увеличилась заболеваемость Covid-19

По словам заведующей отделением инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепа, 801 из 5956 тестов, проанализированных на прошлой неделе, оказались положительными, что остается на том же уровне, что и неделей раньше. «Однако важно учитывать, что из-за праздников количество анализов и обращений к врачам уменьшилось, а в реальности наблюдается тенденция роста как заболеваемости, так и госпитализации», — пояснила Сепп, добавив, что коэффициент заражения R чуть больше единицы (1,03). По матрице рисков с учетом госпитализации уровень риска распространения коронавируса средний.

Среднее количество госпитализаций с COVID-19 за последние семь дней составляет 5,7. По состоянию на утро понедельника в больнице находятся 97 человек, 50 из которых нуждаются в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За неделю добавились три смерти в возрасте 74, 83 и 88 лет, из которых один пациент не был вакцинирован. Среднее за 7 дней число новых госпитализаций с симптомами COVID-19 растет вместе с увеличением общего числа госпитализаций. Количество госпитализаций, вероятно, немного увеличится.