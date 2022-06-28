Виктор Ерофеев ⟩ Капитуляция, две России и бессилие: диалог о войне в Украине под крышей немецкого университета

На месте уехавшей за границу культуры сопротивления и негодования возникнет, как и в советские времена, новая культура, и ее адепты с радостью займут места отъехавших чуть ли не навсегда (или навсегда?) протестантов. Правда, в советские времена дело кончилось сталинским террором, и наслаждаться своим продвижением по службе и по жизни привелось далеко не всем, но что приготовит нашим соотечественникам постаревший послевоенный Путин?

Размягчение, ужесточение, озлобление, сожаление? Или все-таки законы биологии поскорее скажут свое решительное слово? – Собственно, это были темы не только вытирающей слезы Юли, но также и студентки москвички Анны, да и мои сюда подключились переживания. Станут ли мои дочки немками, француженками, кем еще? И что из этого выйдет?

Атмосферу на минуту наступившего усталого бессилия несколько смягчили девушки из Казахстана. Они – русские этнические немки – выехали еще до войны в Германию с родителями, устроились здесь и смотрят на события на востоке Европы «из прекрасного, как говорил Гоголь, далека». Правда, война взорвала семейный мир многих казахских семей, говорит и восточного вида Алина, и бывшая жительница прекрасного города Алма-Ата Валентина. Одни за Путина, другие против – все переругались.