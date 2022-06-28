Не секрет, что у украинцев на фронте наблюдается большой дефицит пушек, танков, ракетных установок и другой тяжелой военной техники. Postimees убедился, что на пятом месяце войны за независимость украинские военные все больше ощущают нарастающую нехватку даже самого элементарного военного снаряжения. Все запасы постепенно начинают заканчиваются.
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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Проблема снабжения украинских военных лишь усугубляется
Проблема снабжения украинских военных лишь усугубляется
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