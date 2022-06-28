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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Проблема снабжения украинских военных лишь усугубляется

Яанус Пийрсалу
Проблема снабжения украинских военных лишь усугубляется
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Созданный добровольцами швейный цех, где шьют бронежилеты для украинских военных.
Созданный добровольцами швейный цех, где шьют бронежилеты для украинских военных. Фото: Jaanus Piirsalu

Не секрет, что у украинцев на фронте наблюдается большой дефицит пушек, танков, ракетных установок и другой тяжелой военной техники. Postimees убедился, что на пятом месяце войны за независимость украинские военные все больше ощущают нарастающую нехватку даже самого элементарного военного снаряжения. Все запасы постепенно начинают заканчиваются.

Один из командиров крупной украинской добровольческой бригады, сражающейся к северу от Харькова, говорит, что некоторые до сих пор используют в бою советские бронежилеты и каски. «Эти жилеты не защищают от пуль, а каски можно пробить кулаком», — описывает он защитное снаряжение сослуживцев.

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