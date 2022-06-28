POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Проблема снабжения украинских военных лишь усугубляется

Один из командиров крупной украинской добровольческой бригады, сражающейся к северу от Харькова, говорит, что некоторые до сих пор используют в бою советские бронежилеты и каски. «Эти жилеты не защищают от пуль, а каски можно пробить кулаком», — описывает он защитное снаряжение сослуживцев.