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«Перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям». Медведев угрожает жесткими мерами за «блокаду Калининграда»

Москва готовит экономический ответ Литве на запрет транзита грузов
rus.postimees.ee
«Перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям». Медведев угрожает жесткими мерами за «блокаду Калининграда»
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Дмитрий Медведев и Владимир Путин.
Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Фото: SERGEI KARPUKHIN/REUTERS

Российская Федерация готовится ответить Вильнюсу на решение о запрете транзита грузов в Калининградскую область. И в основном ответные меры будут носить экономический характер, заявил третий президент РФ, заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «Аргументам и Фактам».

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