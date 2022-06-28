«Перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям». Медведев угрожает жесткими мерами за «блокаду Калининграда»

Российская Федерация готовится ответить Вильнюсу на решение о запрете транзита грузов в Калининградскую область. И в основном ответные меры будут носить экономический характер, заявил третий президент РФ, заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «Аргументам и Фактам».
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Москва готовит экономический ответ Литве на запрет транзита грузов
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