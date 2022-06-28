Цены на съем жилья, которые выставляют украинским беженцам, вызывают панику и разочарование. Часть украинцев обещают вернуться домой под бомбы, поскольку такого обращения в Эстонии они не ожидали. Riigi Kinnisvara AS («Госимущество») теперь думает, что делать, пишет Postimees.
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Разочарованы в Эстонии: вернусь в Украину, нет разницы – умру там или нет!
Разочарованы в Эстонии: вернусь в Украину, нет разницы – умру там или нет!
«Я сам побывал на месте по просьбе украинской семьи, когда представители Департамента социального страхования приехали 15 июня в коплиский дом, чтобы ознакомиться с ходом дел – в глазах стояло равнодушие и умышленно действовали украинкам на нервы, - поделился воспоминаниями доброволец Сийм Валдметс. – Возникла настоящая паника. Одна женщина сказала, что она после этого вообще уедет домой – нет разницы, что летят бомбы, умрет она там с мужем или нет, но такого от Эстонии она не ожидала. Три семьи в результате тех запугиваний уехали из коплиского дома – спасибо, Эстонская Республика!»