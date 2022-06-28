Разочарованы в Эстонии: вернусь в Украину, нет разницы – умру там или нет!

«Я сам побывал на месте по просьбе украинской семьи, когда представители Департамента социального страхования приехали 15 июня в коплиский дом, чтобы ознакомиться с ходом дел – в глазах стояло равнодушие и умышленно действовали украинкам на нервы, - поделился воспоминаниями доброволец Сийм Валдметс. – Возникла настоящая паника. Одна женщина сказала, что она после этого вообще уедет домой – нет разницы, что летят бомбы, умрет она там с мужем или нет, но такого от Эстонии она не ожидала. Три семьи в результате тех запугиваний уехали из коплиского дома – спасибо, Эстонская Республика!»

Цены на съем жилья, которые пытались назначить беженцам, достигали 70 евро за квадратный метр, плюс коммунальные счета, которые могли быть расчетными и основанными на квадратных метрах, а не исходящими из реального потребления. В домах на улицах Мяэпеалсе и Копли, принадлежащих Государственному центру оборонных инвестиций, в некоторых квартирах есть счетчики, но не во всех. Но Riigi Kinnisvara AS (RKAS) не планирует учитывать их показания. Так, цена за съем трехкомнатной квартиры вместе с коммуналкой может составить летом больше 800 евро, двухкомнатной – больше 500-600 евро. Во время совещания беженцам дали время до 21 июня, чтобы решить, остаются ли они в квартирах, или самое позднее к 8 июля съезжают. На сегодняшний день беженцы с улицы Копли немного успокоились, поскольку в их доме живет имеющая юридическое образование Оля, которая решила защитить весь дом и написала обращение как в Таллиннскую городскую управу, так и министру социальной защиты Сигне Рийсало, выразив обеспокоенность и указав на многие слабые места в договоре съема и платах, которые просят за жилплощадь.