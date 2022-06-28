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Разочарованы в Эстонии: вернусь в Украину, нет разницы – умру там или нет!

Мерике Леэс
Разочарованы в Эстонии: вернусь в Украину, нет разницы – умру там или нет!
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В такие условия переехали беженцы в дом, расположенный на улице Копли.
В такие условия переехали беженцы в дом, расположенный на улице Копли. Фото: Lugeja foto

Цены на съем жилья, которые выставляют украинским беженцам, вызывают панику и разочарование. Часть украинцев обещают вернуться домой под бомбы, поскольку такого обращения в Эстонии они не ожидали. Riigi Kinnisvara AS («Госимущество») теперь думает, что делать, пишет Postimees.

«Я сам побывал на месте по просьбе украинской семьи, когда представители Департамента социального страхования приехали 15 июня в коплиский дом, чтобы ознакомиться с ходом дел – в глазах стояло равнодушие и умышленно действовали украинкам на нервы, - поделился воспоминаниями доброволец Сийм Валдметс. – Возникла настоящая паника. Одна женщина сказала, что она после этого вообще уедет домой – нет разницы, что летят бомбы, умрет она там с мужем или нет, но такого от Эстонии она не ожидала. Три семьи в результате тех запугиваний уехали из коплиского дома – спасибо, Эстонская Республика!»

Цены на съем жилья, которые пытались назначить беженцам, достигали 70 евро за квадратный метр, плюс коммунальные счета, которые могли быть расчетными и основанными на квадратных метрах, а не исходящими из реального потребления. В домах на улицах Мяэпеалсе и Копли, принадлежащих Государственному центру оборонных инвестиций, в некоторых квартирах есть счетчики, но не во всех. Но Riigi Kinnisvara AS (RKAS) не планирует учитывать их показания. Так, цена за съем трехкомнатной квартиры вместе с коммуналкой может составить летом больше 800 евро, двухкомнатной – больше 500-600 евро. Во время совещания беженцам дали время до 21 июня, чтобы решить, остаются ли они в квартирах, или самое позднее к 8 июля съезжают. На сегодняшний день беженцы с улицы Копли немного успокоились, поскольку в их доме живет имеющая юридическое образование Оля, которая решила защитить весь дом и написала обращение как в Таллиннскую городскую управу, так и министру социальной защиты Сигне Рийсало, выразив обеспокоенность и указав на многие слабые места в договоре съема и платах, которые просят за жилплощадь.

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