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Стартовали продажи билетов на теннисный турнир WTA в Таллинне

rus.postimees.ee
Стартовали продажи билетов на теннисный турнир WTA в Таллинне
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Kaia KANEPI EST, bett1open WTA, Tennis Damen 500, Berlin, LTTC Rot-Weiß , 13.06.2022, *** Kaia KANEPI EST, bett1open WTA 500, Berlin, LTTC Rot Weiß , 13 06 2022, Copyright: xClaudioxGärtnerx
Kaia KANEPI EST, bett1open WTA, Tennis Damen 500, Berlin, LTTC Rot-Weiß , 13.06.2022, *** Kaia KANEPI EST, bett1open WTA 500, Berlin, LTTC Rot Weiß , 13 06 2022, Copyright: xClaudioxGärtnerx Фото: IMAGO/Claudio Gärtner

Сегодня начались продажи билетов на теннисный турнир WTA250 Tallinn Open, который пройдет в столице в конце сентября. Согласие принять участие в этом масштабном мероприятии дали и Анетт Контавейт, и Кая Канепи.

В среде Piletitasku можно купить как многоразовый проход на турнир, так и одноразовые билеты, а также VIP-билеты.

Самые дешевые стоят 15 евро – они дают возможность увидеть квалификационные матчи турнира. Билеты на основной турнир стоят от 29 до 149 евро, стоимость прохода на вечерние четвертьфиналы уже другая: от 39 до 189 евро. Цена входа на финал от 69 до 249 евро.

«Мы хотим, чтобы трибуны, рассчитанные на 2500 зрителей, были заполнены каждый день – чтобы дать зрителям возможность сопереживать теннисисткам высшего уровня, играющим на домашней площадке, а также поболеть за остальных игроков», - сказал директор турнира Аллар Хинт.

Tallinn Open пройдет с 26 сентября по 2 октября в теннисном центре Forus в Тонди. За неделю до этого в Токио пройдет турнир серии WTA500 и в Сеуле турнир WTA250. Сразу после Tallinn Open начнется турнир WTA500, который состоится в Чехии.

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