Стартовали продажи билетов на теннисный турнир WTA в Таллинне

В среде Piletitasku можно купить как многоразовый проход на турнир, так и одноразовые билеты, а также VIP-билеты.

Самые дешевые стоят 15 евро – они дают возможность увидеть квалификационные матчи турнира. Билеты на основной турнир стоят от 29 до 149 евро, стоимость прохода на вечерние четвертьфиналы уже другая: от 39 до 189 евро. Цена входа на финал от 69 до 249 евро.

«Мы хотим, чтобы трибуны, рассчитанные на 2500 зрителей, были заполнены каждый день – чтобы дать зрителям возможность сопереживать теннисисткам высшего уровня, играющим на домашней площадке, а также поболеть за остальных игроков», - сказал директор турнира Аллар Хинт.