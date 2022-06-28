Сегодня в 15:30 по Мадриду на военном аэродроме Торрехон де Ардос приземлится американский "Борт номер 1" президента Джо Байдена. В следующие 48 часов столица Испании буквально станет столицей всей Европы.
РЕПОРТАЖ ⟩ Как проходит подготовка к историческому саммиту НАТО в Мадриде
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также сообщила, что находится по пути в Мадрид, равно как и лидеры всех 30 стран НАТО, Финляндии, Швеции, Украины и других партнерских стран. Таким образом, до четверга, когда главы государств подведут итоги саммита НАТО, в Мадриде будет решаться дальнейшая судьба всего Североатлантического альянса.
В 2014 году Таллинн посещал с визитом президент США Барак Обама, и в тот день некоторые школы и предприятия устроили внеочередной выходной, потому что движение в Таллинне было ограничено по соображениям безопасности. А теперь представьте город в разы больше Таллинна, куда на два дня приезжают десятки высокопоставленных гостей одновременно. Поэтому неудивительно, что власти города рекомендуют всем мадридцам по возможности работать из дома. О надвигающемся саммите напоминает как небывалое количество полиции на улицах, так и пролетающие над городом вертолеты.
Для обеспечения высочайшего уровня безопасности национальная полиция Испании проводит операцию “Эйрена” (в честь древнегреческой богини, олицетворяющей мир). На улицах Мадрида задействовано больше 10 тысяч полицейских, гражданских гвардейцев и спасателей; вооруженные силы Испании несут усиленное дежурство в районе аэропорта Барахас и т. д. В небо подняты все имеющиеся у полиции дроны, которые также прикрывает издалека авиация НАТО. В то же время власти сообщают, что меры носят превентивный характер, и никаких внешних угроз делегатам не обнаружено.
В самом Мадриде временно ограничено движение на широчайшей улице Пасео де ла Кастельяна, по которой автотранспорт движется с юга на восток города. Под особую охрану взят и королевский дворец, где сегодня вечером Король Испании Фелипе VI примет глав государств на торжественном ужине. В то же время министры иностранных дел союзников соберутся во дворце Санта-Круз неподалеку. В среду Президент правительства Испании Педро Санчес организует большой банкет в самом знаменитом музее Мадрида —музее Прадо. Движение в центре Мадрида в эти дни будет сильно нарушено, особенно для проезда на автомобиле. "Запаркуйте ваш автомобиль и дайте ему отдохнуть эти пару дней", - советует один из столичных радиоведущих.
Основная часть саммита начнется в среду в выставочном комплексе Фериа де Мадрид, в котором уже проходила аналогичная встреча в 1997 году. Тогда Альянс впервые после окончания холодной войны официально пригласил Чехию, Венгрию и Польшу присоединиться к НАТО. Сегодня в большом двухэтажном помещении, напоминающем концертный зал, вновь аккуратно подготовлены больше 14 одинаковых, стерильных залов с символикой альянса для пресс-конференций, а также комнаты для переговоров и закрытых встреч. Наблюдать за встречей будут более 2000 аккредитованных журналистов из Испании и других стран, для которых оборудована мобильная телестудия, пространства для интервью и сотни рабочих мест. Попасть на территорию комплекса журналисты смогут только на специально организованных автобусах для прессы.
Одним из ожидаемых результатов встречи является восьмикратное увеличение сил быстрого реагирования НАТО в Европе, анонсированное в понедельник генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом. На сегодня НАТО может быстро развернуть боевую группу численностью до 40 000 военнослужащих. Однако, по словам генсекретаря НАТО, в наступающей эпохе стратегического соперничества, альянсу нужно 300 тысяч военнослужащих в постоянной боевой готовности. Это важная новость для Эстонии и стран Балтии, планы обороны которых недавно раскритиковала премьер-министр Кая Каллас. В ответ на это Йенс Столтенберг отдельно пообещал, что России никогда не удастся захватить Таллинн.
В это же время в Латвии заканчивает развертывание батарея противовоздушной обороны вооруженных сил Испании, состоящая из систем NASAMS и 85 военнослужащих в дополнение к уже размещенным в Латвии 500 испанским военным из кордовской бригады "Гузман эль Буено". По словам руководящего испанским контингентом в Латвии генерала-лейтенанта Фуентесаля Гарсиа, у Испании сейчас нет более ответственной миссии, чем эта [участие в подготовке обороны стран Балтии]. Солидарность Испании с союзниками подтверждается как на словах, так и на деле. За несколько дней до саммита в центре Мадрида прошел малочисленный протест против натовского милитаризма, однако, его вялость скорее подтвердила маргинальность попыток саботировать евроатлантическое военное сотрудничество.
Тем более, сам Мадрид также нуждается в помощи Североатлантического альянса: на саммите президент правительства Педро Санчес стремится заручиться поддержкой НАТО для усиления обороны испанских городов Сеута и Мелилья, расположенных на африканском побережье. По границам этих двух автономных городов проходит единственная граница Европейского союза и НАТО с Марокко. Этот напряженный из-за нелегальной миграции и военных конфликтов в Западной Сахаре регион — южный фланг НАТО. Альянсу важно не забывать об интересах союзников на юге несмотря на то, что главной угрозой миру и безопасности будет объявлена Россия, продвигающаяся с боями на запад через Украину.
В связи с непрекращающимся российским наступлением на саммите НАТО также будет представлена делегация Украины во главе лично с президентом Владимиром Зеленским. Саммит в Мадриде — это первый раз, когда президент Зеленский выезжает из Украины после начала полномасштабного российского вторжения.
Хотя Украина и не является членом НАТО, планы по поддержке обороны Украины точно будут в центре внимания союзников. Решительные действия НАТО могут переломить ход российско-украинской войны и способствовать скорейшему освобождению территории Украины, бездействие же может быть расценено Москвой как приглашение к совершению дальнейших военных преступлений. Также значительно, что саммит посетят представители Финляндии и Швеции в статусе кандидатов на вступление в альянс. Учитывая заявленные протесты Турции, также остается интрига, удастся ли достичь конкретного соглашения по этой теме.