РЕПОРТАЖ ⟩ Как проходит подготовка к историческому саммиту НАТО в Мадриде

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также сообщила, что находится по пути в Мадрид, равно как и лидеры всех 30 стран НАТО, Финляндии, Швеции, Украины и других партнерских стран. Таким образом, до четверга, когда главы государств подведут итоги саммита НАТО, в Мадриде будет решаться дальнейшая судьба всего Североатлантического альянса.

В 2014 году Таллинн посещал с визитом президент США Барак Обама, и в тот день некоторые школы и предприятия устроили внеочередной выходной, потому что движение в Таллинне было ограничено по соображениям безопасности. А теперь представьте город в разы больше Таллинна, куда на два дня приезжают десятки высокопоставленных гостей одновременно. Поэтому неудивительно, что власти города рекомендуют всем мадридцам по возможности работать из дома. О надвигающемся саммите напоминает как небывалое количество полиции на улицах, так и пролетающие над городом вертолеты.

Для обеспечения высочайшего уровня безопасности национальная полиция Испании проводит операцию “Эйрена” (в честь древнегреческой богини, олицетворяющей мир). На улицах Мадрида задействовано больше 10 тысяч полицейских, гражданских гвардейцев и спасателей; вооруженные силы Испании несут усиленное дежурство в районе аэропорта Барахас и т. д. В небо подняты все имеющиеся у полиции дроны, которые также прикрывает издалека авиация НАТО. В то же время власти сообщают, что меры носят превентивный характер, и никаких внешних угроз делегатам не обнаружено.