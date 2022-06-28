Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен впервые принес свои извинения всем, кто стал жертвой плохой организации финала Лиги чемпионов в пригороде Парижа 28 мая, пишет РИА Новости.
В МВД Франции извинились за плохую организацию финала Лиги чемпионов
"Следовало ли лучше организовать событие на "Стад де Франс"? Да. Есть ли у меня доля ответственности за это? Да. Я приношу свои извинения всем, кто пострадал от этого плохого управления", - сказал Дарманен во вторник в эфире радио RTL.
Он добавил, что борьба с преступностью должна быть усилена.
Ранее глава парижской полиции Дидье Лалман признал свою ошибку в организации работы стражей порядка в районе стадиона.
На стадионе "Стад де Франс" 28 мая прошел финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" (1:0). Перед началом матча французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков "Ливерпуля", пытавшихся прорваться на стадион. По данным Франс Пресс, некоторые фанаты были без билетов. На распространенных в соцсетях видео они перелезают через ограждения, уклоняются от стюардов и пробегают на арену. Из-за проблем с обеспечением безопасности игра стартовала с задержкой в 37 минут. Парижская полиция в ночь на 29 мая задержала 105 участников беспорядков.
Глава МВД сообщил, что около 70% бумажных билетов на финальный матч Лиги чемпионов, согласно предварительной проверке, были поддельными. Министр спорта страны Амели Удеа-Кастера высказала мнение, что ситуация на матче вышла из-под контроля из-за фанатов английского "Ливерпуля" и решения УЕФА выдавать бумажные билеты на матч. По ее словам, от 30 до 40 тысяч британских болельщиков пришли к "Стад де Франс" либо с фальшивыми билетами, либо вовсе без них.