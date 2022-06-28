Суд в Германии приговорил бывшего охранника концлагеря Заксенхаузен к пяти годам тюрьмы. Ему 101 год

Суд признал его виновным в соучастии в убийствах во время работы тюремным охранником в лагере Заксенхаузен в Ораниенбурге, к северу от Берлина, в период с 1942 по 1945 год.

Пенсионер, сейчас живущий в земле Бранденбург, не признал вину, заявив, что «абсолютно ничего не делал» и не знал об ужасных преступлениях, совершавшихся в лагере. «Я не знаю, почему я здесь», - сказал он на закрытии судебного процесса в понедельник.

Но прокуроры заявили, что он «сознательно и добровольно» участвовал в убийствах 3518 заключенных в лагере и потребовали пятилетнего тюремного срока.

В лагере Заксенхаузен с 1936 по 1945 год содержались более 200 тысяч человек - евреев, цыган, советских военнопленных, противников режима и геев.

По данным Мемориала и музея Заксенхаузена, десятки тысяч заключенных умерли от принудительного труда, убийств, медицинских экспериментов, голода или болезней до того, как лагерь был освобожден советскими войсками.

Содействие расстрелу

Прокуроры заявили, что Шюц содействовал и пособничал расстрелу советских военнопленных в 1942 году и убийству заключенных с использованием ядовитого газа Циклон-Б. В то время ему был 21 год.

Во время судебного процесса Шюц сделал несколько противоречивых заявлений о своем прошлом, жалуясь, что у него «все путается в голове».